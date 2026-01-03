Connect with us

El calor partió el pavimento en la avenida Soberanía Nacional

Published

Un sector de la calzada de hormigón se elevó en la altura 3300 de la avenida Soberanía Nacional. Personal policial y agentes municipales trabajaron en la regulación del tránsito e instalaron canalizadores viales para prevenir accidentes. El intento calor causó que la cinta asfáltica colapsara.

Este viernes, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana constataron que un tramo del pavimento de hormigón de la avenida Soberanía Nacional al 3300 se había levantado, presuntamente por efectos de la dilatación del material a causa de las altas temperaturas.

Una grieta en medio de la avenida Soberanía Nacional al 3300. El calor hizo efecto en el pavimento.

Ante el riesgo que representaba para la circulación vehicular, se iniciaron de inmediato tareas de regulación del tránsito en la zona. Asimismo, se solicitó la colaboración de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Resistencia, para trazar canalizadores viales y ordenar la circulación y prevenir siniestros.

Un control en la avenida donde se produjo la rotura del pavimento, a fin de prevenir accidentes.

Las autoridades informaron que se continuará con el monitoreo del sector afectado hasta que se realicen las reparaciones correspondientes, recomendando a los conductores circular con precaución por la zona

Los agentes municipales regulan la circulación.
