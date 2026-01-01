Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo por un incendio en un departamento de Palermo

Published

Otras cuatro personas también se vieron afectadas por las llamas, según informaron las autoridades.

Un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% del cuerpo y otras cuatro personas se vieron afectadas por un incendio en el barrio de Palermo.

Según informó el SAME, el hecho ocurrió en el quinto piso del edificio ubicado en Almirante Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa.

De acuerdo con el reporte de NAel incendio fue provocado por un ventilador. En el lugar, se presentaron seis móviles de emergencia que trasladaron al septuagenario al Hospital Álvarez.

En el lugar, se presentaron seis móviles de emergencia que trasladaron al septuagenario al Hospital Álvarez. (Foto ilustrativa: TN.)
En el lugar, se presentaron seis móviles de emergencia que trasladaron al septuagenario al Hospital Álvarez. (Foto ilustrativa: TN.)

Las otras cuatro personas que fueron asistidas en el lugar son tres hombres y una mujer. El personal del SAME confirmó que no fue necesario el uso de medios aéreos y el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

El incendio fue controlado rápidamente por los equipos que trabajaron en el edificio, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras unidades. En tanto, evacuaron de manera preventiva a los vecinos del piso afectado.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias del hecho y evalúan los daños materiales ocasionados.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Trabajadores de SAMEEP exigen respuestas al gobernador por el aguinaldo impago y las condiciones de trabajo

La crisis laboral en la empresa estatal SAMEEP se profundiza y este lunes por la mañana los trabajadores sanitaristas, nucleados en el Sindicato de...

4 días ago

NOTICIAS

Tragedia en Suiza: la foto que muestra cómo empezó el incendio mortal en la estación de esquí de Crans-Montana

En la imagen puede verse que unas bengalas pegadas a unas botellas causaron el inicio del fuego. Murieron unas 40 personas y hubo más...

1 día ago

NOTICIAS

Taco Pozo: Una mujer denunció que su expareja la atacó con un arma blanca

Una mujer de 36 años ingresó por sus propios medios a la Comisaría de Taco Pozo, este domingo cerca de las 00:30. Tenía un...

4 días ago

Mundo

Estados Unidos destruyó una nueva embarcación con droga en el Pacífico Oriental: dos traficantes abatidos

El operativo fue ejecutado por fuerzas conjuntas bajo órdenes directas del secretario de Defensa y se llevó a cabo en aguas internacionales sobre una...

4 días ago