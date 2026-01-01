Un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo por un incendio en un departamento de Palermo

Un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% del cuerpo y otras cuatro personas se vieron afectadas por un incendio en el barrio de Palermo.

Según informó el SAME, el hecho ocurrió en el quinto piso del edificio ubicado en Almirante Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa.

De acuerdo con el reporte de NA, el incendio fue provocado por un ventilador. En el lugar, se presentaron seis móviles de emergencia que trasladaron al septuagenario al Hospital Álvarez.

Las otras cuatro personas que fueron asistidas en el lugar son tres hombres y una mujer. El personal del SAME confirmó que no fue necesario el uso de medios aéreos y el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

El incendio fue controlado rápidamente por los equipos que trabajaron en el edificio, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras unidades. En tanto, evacuaron de manera preventiva a los vecinos del piso afectado.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias del hecho y evalúan los daños materiales ocasionados.