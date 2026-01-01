Susto en Mar del Plata: un elefante marino obligó a una mujer a salir del agua

Connect with us

La rápida intervención de un guardavidas evitó una situación de riesgo y permitió que el animal encontrara refugio en la playa.

Momentos de tensión se vivieron en una playa de Mar del Plata, cuando una mujer que se encontraba bañándose en el mar fue sorprendida por un elefante marino, que comenzó a acercarse de manera intimidante y la obligó a salir del agua.

El episodio quedó registrado en un video grabado por un turista, donde se observa cómo el animal empieza a gruñir y emitir sonidos similares a un ladrido, lo que llevó a la bañista a tomar distancia y retirarse del mar por temor a una posible reacción agresiva.

En las imágenes también se aprecia la intervención de Martín, guardavidas de la playa, quien actuó rápidamente para ahuyentar al animal y garantizar la salida segura de la mujer.

Según explicó el profesional, el elefante marino ya había sido visto desde temprano merodeando la orilla en busca de un lugar para salir del agua.

“Inicialmente estaba nadando entre las olas, pero después vimos cómo comenzó a acercarse a la gente y a hacer una especie de ladridos con la intención de espantar a las personas”, relató el guardavidas.

Martín, guardavidas de la playa, precisó que este tipo de comportamiento está relacionado con una necesidad biológica del elefante marino, ya que necesitan hacer un recambio de pelaje, proceso que se realiza fuera del agua.

Martín detalló que al notar la situación decidió intervenir de inmediato: “Cuando me acerqué a la orilla empecé a gritar y a mover los brazos para ahuyentarlo. Ahí logré que la mujer salga del agua y pedí a los presentes que dejáramos libre la costa para que el animal pudiera salir”.

El guardavidas explicó que este tipo de comportamiento está relacionado con una necesidad biológica del elefante marino, ya que necesitan hacer un recambio de pelaje, un proceso que se realiza fuera del agua.

Si bien aseguró que es común ver fauna marina en la zona, remarcó que nunca había presenciado una situación similar. “Vemos animales todo el tiempo, pero es la primera vez que notamos algo así”, afirmó.

Finalmente, el elefante marino logró salir del mar en una playa cercana, sin que se registraran personas heridas.

