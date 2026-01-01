Encontraron al joven de 25 años que había desaparecido tras viajar a Mar del Plata por trabajo

Maximiliano Echarri, de 25 años, fue encontrado con vida, tras haber sido reportado como desaparecido. La información fue confirmada a TN.

Su mamá lo había despedido en Bahía Blanca, cuando lo vio subirse a un micro rumbo a Mar del Plata, donde pensaba conseguir trabajo durante la temporada de verano. Durante los primeros días mantuvieron contacto, hasta que el 10 de diciembre el teléfono dejó de sonar. Desde entonces, no volvió a saber nada de él.

Con el paso de los días y ante la falta total de noticias, la mujer realizó la denuncia por averiguación de paradero el 20 de diciembre, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la ciudad balnearia. Según consta en el parte policial, al que accedió TN, la familia desconocía dónde se alojaba Maximiliano, con quiénes se relacionaba y si había logrado conseguir algún empleo desde su llegada a Mar del Plata.

La causa estaba a cargo de la UFIJ N°20 de Bahía Blanca, con intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green, desde donde se dispuso la difusión de fotos y videos de Maximiliano, con autorización de la familia, para facilitar su localización.

Así, según informó a este medio la Red solidaria de MDP, lograron localizarlo en Mar del Plata, gracias a la difusión de un video en el que el joven habló a cámara.