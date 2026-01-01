Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Encontraron al joven de 25 años que había desaparecido tras viajar a Mar del Plata por trabajo

Published

Maximiliano Echarri, de 25 años, fue encontrado con vida, tras haber sido reportado como desaparecido. La información fue confirmada a TN.

Su mamá lo había despedido en Bahía Blanca, cuando lo vio subirse a un micro rumbo a Mar del Plata, donde pensaba conseguir trabajo durante la temporada de verano. Durante los primeros días mantuvieron contacto, hasta que el 10 de diciembre el teléfono dejó de sonar. Desde entonces, no volvió a saber nada de él.

Con el paso de los días y ante la falta total de noticias, la mujer realizó la denuncia por averiguación de paradero el 20 de diciembre, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la ciudad balnearia. Según consta en el parte policial, al que accedió TN, la familia desconocía dónde se alojaba Maximiliano, con quiénes se relacionaba y si había logrado conseguir algún empleo desde su llegada a Mar del Plata.

 

La causa estaba a cargo de la UFIJ N°20 de Bahía Blanca, con intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green, desde donde se dispuso la difusión de fotos y videos de Maximiliano, con autorización de la familia, para facilitar su localización.

Así, según informó a este medio la Red solidaria de MDP, lograron localizarlo en Mar del Plata, gracias a la difusión de un video en el que el joven habló a cámara.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Trabajadores de SAMEEP exigen respuestas al gobernador por el aguinaldo impago y las condiciones de trabajo

La crisis laboral en la empresa estatal SAMEEP se profundiza y este lunes por la mañana los trabajadores sanitaristas, nucleados en el Sindicato de...

4 días ago

NOTICIAS

Tragedia en Suiza: la foto que muestra cómo empezó el incendio mortal en la estación de esquí de Crans-Montana

En la imagen puede verse que unas bengalas pegadas a unas botellas causaron el inicio del fuego. Murieron unas 40 personas y hubo más...

1 día ago

NOTICIAS

Taco Pozo: Una mujer denunció que su expareja la atacó con un arma blanca

Una mujer de 36 años ingresó por sus propios medios a la Comisaría de Taco Pozo, este domingo cerca de las 00:30. Tenía un...

4 días ago

Mundo

Estados Unidos destruyó una nueva embarcación con droga en el Pacífico Oriental: dos traficantes abatidos

El operativo fue ejecutado por fuerzas conjuntas bajo órdenes directas del secretario de Defensa y se llevó a cabo en aguas internacionales sobre una...

4 días ago