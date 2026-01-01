Connect with us

Encontraron a dos hombres asesinados a balazos en una lancha abandonada en un río de Santa Fe

En la embarcación también había un animal muerto. Si bien las víctimas no fueron identificadas, la principal sospecha de los investigadores apunta a un caso de robo de ganado.

En la previa de Año Nuevo, los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos fueron encontrados dentro de una lancha que flotaba a la deriva en el río Coronda, en Santa Fe.

El hallazgo fue a la altura del barrio La Arenera, frente a la zona de islas de Sauce Viejo. En la embarcación también había un animal bovino muerto, listo para ser carneado.

El alerta ingresó pasado el mediodía del miércoles a la central de emergencias 911, luego de que vecinos que navegaban por el río advirtieran la presencia de una lancha sin rumbo, con personas que no se movían en su interior.

Efectivos de la Comisaría 19ª llegaron al lugar y, al constatar la situación, pidieron la intervención de la Prefectura Naval Argentina. La embarcación fue asegurada en la costa para permitir el trabajo de los peritos.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico legista confirmaron que ambos hombres presentaban múltiples heridas compatibles con disparos de escopeta.

Los peritos también intentan establecer la hora exacta del ataque y el punto del río donde se produjo el tiroteo. (Foto: Gentileza Diario El Urbano de San Carlos)
En la escena se encontraron cartuchos de plomo, lo que indica un ataque a corta distancia y con alto poder de fuego, y no se descarta la participación de más de una persona.

Aunque las víctimas aún no fueron identificadas, la principal hipótesis apunta a un caso de robo de ganado.

Los investigadores creen que los hombres serían presuntos cuatreros que fueron sorprendidos mientras robaban y atacados en una aparente venganza. La presencia del animal muerto dentro de la lancha refuerza esa línea investigativa. Según se presume, el propietario del ganado o un puestero de la zona de islas habría disparado para impedir el robo.

La región comprendida entre las islas frente a Sauce Viejo y la desembocadura del río Coronda, en el curso central del Paraná, es utilizada para la cría de ganado bovino y equino. En ese sector se acumulan desde hace años numerosas denuncias por robos de animales y por la comercialización ilegal de carne a través de redes sociales.

La causa quedó en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial y el secuestro de la embarcación para peritajes criminalísticos. Las autopsias están previstas para este jueves 1° de enero.

Además, se dispuso el rastreo de la lancha y la verificación de su matrícula para identificar al titular, así como el peritaje del animal, con el análisis de marcas y señales que permitan determinar su origen. Los peritos también intentan establecer la hora exacta del ataque y el punto del río donde se produjo el tiroteo, antes de que la corriente arrastrara la embarcación hasta la costa.

