Estudiantes de Periodismo fueron reconocidos por un documental sobre la crisis habitacional

Estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la UCES realizaron un documental que fue declarado de Interés Municipal, en reconocimiento a su aporte a la visibilización de la crisis habitacional en el Gran Resistencia. El trabajo, titulado “La realidad que no vemos”, fue desarrollado en el marco de una cátedra universitaria y ya había obtenido previamente un segundo premio a nivel nacional en la competencia Expocom.

Ian Lencinas, uno de los integrantes del equipo, destacó el valor colectivo del logro y el recorrido realizado durante la carrera. “Es un orgullo enorme para todos nosotros; en estos dos años logramos mucho y este reconocimiento significa bastante para el grupo”, expresó.

Además remarcó, en El Resumen de Natagalá, que el proceso de edición fue uno de los mayores desafíos: “las horas de edición fueron lo más complicado, porque había entrevistas muy largas y hubo que hacer un recorte muy cuidadoso”.

El documental aborda la problemática habitacional desde múltiples miradas, combinando testimonios de personas que atraviesan esa realidad con la voz de referentes políticos y técnicos. Melissa Quijano explicó que la motivación surgió ante la falta de debate público sobre el tema. “Es algo de lo que se habla muy poco y la gente no sabe realmente qué es una crisis habitacional; quisimos mostrar lo que viven las personas y también la responsabilidad de quienes pudieron haber hecho algo”, señaló.

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ian Lencinas, Melissa Quijano, Ana, Gonzalo Carballo y Martín Benítez, quienes asumieron tareas de guión, cámara, sonido, narración y edición. El material tiene una duración de 22 minutos y se encuentra disponible en YouTube“Tenemos muchos proyectos por delante y creemos que este reconocimiento nos impulsa a seguir creciendo”, concluyó Quijano.

