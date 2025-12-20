Connect with us

Detuvieron a un hombre que decía ser vidente y usaba tarántulas, yacarés y serpientes para hacer rituales

La causa empezó por publicaciones sospechosas en redes sociales y derivó en un operativo en el que rescataron animales protegidos. El hombre fue imputado por maltrato.

Un hombre, que decía ser vidente, fue detenido en la localidad bonaerense de Ingeniero Sourdeaux, partido de Malvinas Argentinas, acusado de mantener en cautiverio a animales como tarántulas, yacarés y serpientes. Por ese motivo, la Justicia lo imputó por maltrato animal.

La investigación empezó el 15 de abril, a partir de un pedido de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón, que ordenó analizar el perfil de una red social en el que se publicaban contenidos vinculados a rituales con fauna silvestre.

A medida que avanzaba la investigación, personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) identificó al responsable de la cuenta, quien difundía imágenes y videos en los que aparecía utilizando especies como serpientes yarará, culebras y yacarés en ceremonias de carácter religioso.

A partir de intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los investigadores localizaron un domicilio sobre la calle Congresales, en la localidad de Los Polvorines. Allí, vivía el hombre y realizaba los rituales.

Con las pruebas reunidas, los policías allanaron una quinta del supuesto vidente, donde encontraron diversas especies de fauna silvestre mantenidas en condiciones irregulares, sin documentación que acreditara su procedencia ni el cumplimiento de protocolos de bienestar animal.

El procedimiento contó con la colaboración de técnicos de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Subscretaría de Ambiente de la Nación.

Una de las tortugas rescatadas durante el allanamiento. (Foto: TN).
Durante el operativo secuestraron dos yacarés overos (Caiman latirostris); una tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), especie considerada amenazada en la Argentina; una tortuga de caparazón blando espinosa (Apalone spinifera); y una tortuga mordedora (Chelydra serpentina), que se encontraban alojadas en peceras con agua. Además, había dos tarántulas taxidermizadas.

Los animales que estaban con vida fueron rescatados y trasladados bajo los protocolos de bioseguridad correspondientes al Instituto Nacional de Microbiología Malbrán, donde quedaron a cargo de especialistas para su evaluación, cuidado y recuperación.

El detenido, un hombre argentino mayor de edad, fue acusado de haber violado las leyes de conservación de la fauna y de maltrato animal y quedó a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín.

