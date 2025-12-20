Connect with us

Confirmaron tres casos de influenza A (H3N2) en Argentina

Este viernes el Gobierno Nacional informó que se detectaron tres casos de influenza A (H3N2) n el país. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” indicó que corresponden al subclado K.

Los casos identificados se tratan de dos adolescentes en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoridades de salud precisaron que los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones.

Los hechos fueron relevados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

«El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad«, indicaron en un comunicado oficial.

En este sentido, explicaron que estas características «podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud». Asimismo, resaltaron que «la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas».

Investigan contactos estrechos de los pacientes con influenza A
Desde ANLIS indicaron que las carteras de Salud de las provincias involucradas están llevando a cabo las investigaciones epidemiológicas pertinentes y también de garantizar la atención de los casos detectados.

«La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año«, resaltaron desde el Gobierno.

Por último, solicitaron que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo.

 

