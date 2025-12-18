Connect with us

Un argentino denunció que lo estafaron en Brasil: la insólita cifra en dólares que pagó por un paquete de cigarrillos

El hombre vive en Holanda y estaba de vacaciones en Río de Janeiro. Denunció haber sido víctima del “golpe del posnet” tras ser distraído por vendedores ambulantes.

Un turista argentino de 41 años, que actualmente reside en Países Bajos, fue víctima de una estafa durante sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil.

El lunes, mientras disfrutaba de la playa en el famoso Posto 9 de Ipanema, fue víctima del conocido “golpe da maquininha”. Se trata de un método de estafas con posnet, donde terminó pagando más de 19.000 reales (3400 dólares) por un simple paquete de cigarrillos.

Según denunció el propio visitante, todo comenzó cuando un vendedor ambulante le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales.

Al momento de pagar con su tarjeta sin contacto, otro vendedor se acercó y lo distrajo con una charla. En ese instante, aprovecharon para cargarle el monto exorbitante en la tarjeta, sin que él se diera cuenta.

Solo después de concretar la compra, el argentino se dio cuenta del engaño y pidió ayuda a los agentes del Grupo de Apoyo a los Turistas de la Guarda Municipal.

El turista argentino presentó la denuncia tras ser víctima de una estafa con un posnet. (Foto: gentileza g1).
Los efectivos lo acompañaron hasta la División de Asistencia al Turista (Deat), donde realizó la denuncia por estafa, indicó el sitio g1.

Hasta el momento, no trascendió si los responsables del engaño fueron identificados o detenidos.

Cómo funciona el “golpe de la maquinita” y por qué hay que estar atentos

El “golpe de la maquinita” es una modalidad de estafa que se repite en destinos turísticos de Brasil y otras partes del mundo.

Los delincuentes aprovechan la distracción de los turistas al momento de pagar con tarjeta y, en vez de cobrar el monto real, ingresan cifras mucho más altas en el posnet o la terminal de cobro.

En muchos casos, la maniobra se realiza en segundos y suele estar acompañada por la intervención de un cómplice que distrae a la víctima.

Por eso, las autoridades recomiendan verificar siempre el monto antes de autorizar el pago y no perder de vista la tarjeta.

Qué hacer si sos víctima de una estafa en el exterior

Ante una situación similar, es fundamental realizar la denuncia de inmediato en la comisaría o dependencia policial más cercana.

Además, se recomienda contactar al banco emisor de la tarjeta para intentar frenar o desconocer la operación.

El caso del turista argentino en Río de Janeiro vuelve a poner en agenda la importancia de extremar los cuidados al momento de realizar pagos electrónicos, especialmente en zonas turísticas donde los estafadores suelen estar al acecho.

