Horror en Salta: amenazó con un cuchillo a su jefa en su primer día de trabajo y se robó toda la recaudación

La empleadora lo había contratado en noviembre pasado a partir de recomendaciones. Sin embargo, la mujer encontró el transporte abandonado, cerrado y sin llave en una playa.

Un hombre fue imputado en Salta tras amenazar con un cuchillo a su jefa durante su primer día de trabajo como conductor de un camión de fletes.

El violento episodio ocurrió en la ciudad de Colonia Santa Rosa, cuando el hombre de 45 años terminaba su primera jornada laboral en la nueva empresa.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el acusado había sido contratado para realizar tareas de transporte, pero al finalizar el recorrido del día no rindió la totalidad del dinero cobrado.

De acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas, la empleadora explicó que la contratación se había concretado en noviembre pasado a partir de recomendaciones.

Sin embargo, tras el primer viaje perdió todo contacto con el conductor y no volvió a saber nada ni del camión ni del dinero que debía recaudar por los fletes.

El acusado fue imputado por “retención indebida y amenazas con arma, en concurso real”. (Foto: gentileza Noticias Argentinas)
Horas más tarde, la mujer encontró el transporte abandonado, cerrado y sin llave en una playa de Colonia Santa Rosa. Ante esa situación, se retiró del lugar y regresó luego con herramientas para poder abrir el rodado.

Al volver, encontró al hombre en el interior del camión y fue en ese momento cuando ocurrió la agresión en la que la mujer fue amenazada con un cuchillo.

Tras el llamado de emergencia, personal policial intervino, aprehendió al acusado y secuestró el cuchillo utilizado en la intimidación.

Por este episodio, la fiscal María Sofía Fuentes lo imputó de manera provisional por los delitos de “retención indebida y amenazas con arma, en concurso real”, y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación.

