NOTICIAS

El crudo testimonio de una vecina sobre el bebé abandonado en Quilmes: “Ni a un animal se lo deja tirado así”

Published

La mujer vive a metros del lugar donde dejaron al nene en una bolsa y aportó las imágenes de su cámara de seguridad.

Dos jóvenes encontraron a un bebé recién nacido abandonado en un pastizal sobre la avenida Monteverde en el límite entre Quilmes y Florencia Varela. Una cámara de seguridad de una vecina del barrio registró el momento en el que una mujer lo dejó allí, dentro de una bolsa de compras.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del lunes, entre las calles 886 y 887. En diálogo con TN, Cristina, la mujer que aportó la filmación, dijo que en el barrio están muy conmocionados por lo ocurrido y afirmó que cuando vieron el video no lo podían creer. “Ni a un animal se lo deja tirado así”, expresó.

La vecina contó que esa noche ella se había acostado temprano, por lo que se enteró de lo sucedido al otro día, e inmediatamente revisó las cámaras: “Yo al video lo vi al otro día, o sea el miércoles, porque me comentaron los vecinos. A las 6 de la mañana ya empezamos a buscar, a mirar y empezamos a difundirlo entre nosotros. Nos quedamos helados”.

La mujer dejó al bebé en una bolsa de tela cerrada.

Cristina dijo que ella cree que la intención de la mujer que abandonó al bebé fue que no lo encontraran: “Yo creo que ella tuvo intención de tirarlo ahí para que no lo vieran. Porque si no lo hubiese dejado acá, lo hubiese dejado en la puerta de alguna casa”, expresó.

La mujer lamentó que en las imágenes no se distinga la cara de la responsable, porque llevaba capucha: “No se ve bien el rostro, pero es lo que pude aportar” dijo y advirtió: “Menos mal que no había perros porque lo hubiesen agarrado”.

El bebé fue trasladado al Hospital Oller en un patrullero del Comando de Patrullas de Quilmes, donde permanece internado en neonatología, pero fuera de peligro. “Lo único bueno es que la criatura está bien”, cerró Cristina.

