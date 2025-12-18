Capitanich: “vamos a participar activamente en las comisiones, haremos valer nuestra voz, nuestra representación y nuestro voto”

El senador nacional Jorge Capitanich mantuvo este lunes una reunión de trabajo con diputados nacionales del Chaco, pertenecientes al espacio Fuerza Patria.

Durante el encuentro, del cual participaron Julieta Campos, Aldo Leiva y Sergio Dolce; el senador destacó la necesidad de ampliar la convocatoria. “el objetivo es conformar un espacio de trabajo conjunto entre todos los senadores y diputados nacionales de la provincia”, expresó.

“Tenemos que constituir un bloque compacto para defender los intereses del Chaco”, señaló al mismo tiempo que marcó como prioridades la construcción del segundo puente Chaco–Corrientes, la compensación del déficit del sistema previsional, la garantía de cobertura del INSSSEP, la finalización de obras viales en ejecución, la construcción de viviendas y el desarrollo de infraestructura estratégica en todo el territorio provincial.

Por otro lado, subrayó la importancia de reactivar la obra pública como motor de empleo y desarrollo, particularmente para los sectores vinculados a la construcción y a los oficios, hoy afectados por la paralización de proyectos.

COMISIONES Y VIOLACIÓN DE REGLAMENTO

En otro tramo de sus declaraciones, el legislador chaqueño se refirió a la reciente conformación de las comisiones en el Senado de la Nación. Manifestó su preocupación por la falta de respeto al reglamento interno y a la proporcionalidad en la integración de los bloques parlamentarios.

Capitanich recordó que la oposición representa el 38,8 por ciento del cuerpo y que esa participación debe reflejarse en la composición de las comisiones.

Señaló que, conforme al reglamento, en las comisiones de 17 miembros corresponde una integración de 10 senadores por el oficialismo y 7 por la oposición, y en las de 19 miembros, 12 y 7, respectivamente.

“No estamos solicitando más de lo que corresponde por criterio aritmético y reglamentario”, sostuvo.

Indicó además que no se convocó a una sesión especial para resolver la integración y que se avanzó mediante decisiones sin facultades delegadas, situación que podría derivar en instancias judiciales evitables.

“Vamos a participar activamente en las comisiones, haremos valer nuestra voz, nuestra representación y nuestro voto. Lo que si quisiera saber es: ¿Por qué los gobernadores de otros espacios que no pertenecen al nuestro apoyan la quita de recursos para sus propios habitantes y ciudadanos?. La verdad es que es una pregunta que me gustaría hacerles, por qué mandan a sus legisladores a apoyar estas iniciativas de detracción sistemática de recursos”, concluyó.

DEBATE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN LABORAL EN COMISIÓN

Capitanich participó del plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto en el debate, el senador señaló que “muchos de los tributos que se derogan, y reducen ingresos, afectan a las provincias argentinas, porque se coparticipan”.

Puso como ejemplo, los 2.179 millones de dólares por reducción de impuestos a las sociedades comerciales y los 548 millones de dólares equivalentes a la derogación de bienes suntuarios.

Agregó que en la iniciativa se involucra la distribución primaria y secundaria de los recursos de las provincias.

Luego, preguntó por qué el proyecto contempla la derogación estatutos de carácter específicos, por ejemplo de la ley 14.546 del estatuto de viajante o el estatuto del periodista.

Además, invitó al gobierno Nacional a discutir iniciativas para formalizar el empleo a partir de la mejora de normativas vigentes. En ese sentido, señaló la ley 23.377, régimen de corresponsabilidad gremial, para lograr mecanismos de mejora con el objetivo de beneficiar a los trabajadores rurales en su registración, o trabajadores de casas particulares.

Por último, llamó a mejorar la situación de la industria maderera del Chaco, y la situación de las micro pymes, que tienen una informalidad del 77%.