Maximiliano Ferraro apuntó contra Karina Milei y denunció una «ley de lemas encubierta»

El diputado de la Coalición Cívica rechazó la reforma electoral impulsada por el Gobierno y advirtió que busca favorecer la reelección de Javier Milei.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, cuestionó con dureza la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional. En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que la eliminación de las PASO y la eventual habilitación de colectoras buscan beneficiar a Javier Milei en las próximas elecciones y lanzó una advertencia dirigida a Karina Milei y a los gobernadores.

El legislador aseguró que detrás del discurso de reducir el gasto público y aumentar la transparencia existe un objetivo político. «Lo que se está pretendiendo es concentrar el poder y garantizar la reelección de Javier Milei», afirmó. Además, consideró que la propuesta pone en riesgo el equilibrio institucional del sistema electoral argentino.

Ferraro cuestionó las colectoras y apuntó contra Karina Milei

Ferraro afirmó que el regreso de las colectoras equivaldría a una «ley de lemas encubierta». Según explicó, el mecanismo favorecería la concentración del poder y reduciría la competencia política. «Se está destruyendo el espíritu de la boleta única de papel y toda posibilidad de construir alternativas», sostuvo.

En ese contexto, envió un mensaje a los mandatarios provinciales. «Espero que los gobernadores y sus legisladores no se dejen avasallar ni resignen su autonomía frente a Karina Milei», expresó. A su entender, la reforma busca disciplinar a las provincias y consolidar un esquema de fuerte centralización política.

También sostuvo que las modificaciones propuestas responden a «una lógica de partido único» y favorecen la polarización. «Con el argumento de una reforma política y de reducir el gasto público, se intenta reinstalar un sistema funcional a un único objetivo electoral», aseguró.

Pidió debatir el financiamiento de las campañas

El diputado aclaró que está dispuesto a discutir cambios en el sistema electoral, pero reclamó que el debate sea amplio y no condicionado por la coyuntura política. En ese sentido, propuso analizar alternativas como unas PASO optativas y avanzar en una reforma del financiamiento de las campañas.

Sin embargo, rechazó la posibilidad de ampliar el aporte privado sin mayores controles. «No podemos permitir un financiamiento obsceno de las campañas», advirtió. Además, vinculó esa discusión con casos de corrupción como el del exintendente bonaerense Martín Insaurralde, al que calificó de «pornográfico», y reclamó que la Justicia investigue con profundidad ese tipo de situaciones.