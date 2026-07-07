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Qué pasa si Argentina empata con Egipto en los 90 minutos por los octavos de final del Mundial 2026

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La Selección argentina medirá sus fuerzas con Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Según las reglas de la FIFA para esta fase, si el partido termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

¿Cómo se define el Argentina vs. Egipto en caso de empate?

Si empatan, Albiceleste y los africanos disputarán un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos extra de quince. La intención es definir al ganador en el tiempo suplementario, pero se reserva la posibilidad de repetirse la igualdad.

Lionel Messi celebra tras marcar un gol para Argentina en el partido contra Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)
Lionel Messi celebra tras marcar un gol para Argentina en el partido contra Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

En el caso de otro empate, la definición de los octavos de final será desde los doce pasos: por penales, la selección que se imponga obtendrá su pase a cuartos, donde espera al rival que salga del ganador entre Suiza y Colombia.

Qué está en juego en los octavos del Mundial 2026

Luego del triunfo de Argentina sobre Cabo Verde, la fase eliminatoria de la Copa del Mundo entró de lleno a su segunda etapa. En estas instancias, el vencedor clasifica de ronda y el perdedor se despide eliminado del Mundial 2026.

Egipto, por su parte, llega al duelo contra el combinado de Lionel Scaloni tras superar por penales a Australia. Mohamed Salah, y compañía, buscarán dar el batacazo contra Messi y los suyos, por un lugar en los cuartos de final.

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