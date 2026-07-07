Un astrólogo publicó un “cronograma astral” y anticipó los minutos clave del partido de la Selección argentina con Egipto

La Selección argentina se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Egipto en un duelo que paraliza al país. En medio de la inevitable tensión y las especulaciones tácticas, el folclore digital y las predicciones esotéricas volvieron a copar las redes sociales.

Esta vez, un conocido astrólogo deportivo pateó el tablero al publicar un impactante “cronograma astral” con los minutos exactos en los que el partido podría cambiar su rumbo.

Se trata de Matías, el creador de la popular cuenta de X (Twitter) @Lodicelaluna, célebre en el mundo futbolero por sus recurrentes vaticinios basados en la carta astral de los equipos y los entrenadores. Lejos de dar un simple pronóstico general, el astrólogo compartió una hoja de ruta temporal que los hinchas ya miran de reojo.

(Foto: Reuter)

Cuáles son los minutos clave del partido

“Predicción astrológica: estos son los minutos clave donde se pueden dar goles o situaciones importantes en Argentina vs Egipto”, anunció el especialista en su cuenta oficial. Lo llamativo de su análisis es la precisión quirúrgica de los momentos señalados, divididos por tiempo y con una aclaración vital para los más cabuleros: un margen de error de apenas un minuto.

Según el informe de @Lodicelaluna en X, la primera mitad del encuentro estará marcada por una intensa actividad astral concentrada en los siguientes pasajes:

Primer Tiempo: 7’, 10’, 13-15’, 19-21’, 25’, 29’, 32’, 35’ y 46’.

Qué dice la predicción de Matías en X. (Foto: Captura X)

Para el complemento, la tensión lejos de aflojar promete mantener a todos al borde del asiento, destacando momentos de fuerte impacto energético tanto en el arranque como en el cierre del juego:

Segundo Tiempo: 3-4’, 7’, 13-15’, 20’, 27’, 30’, 43-45’ y 53’.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones virales, el posteo no tardó en llenarse de interacciones, memes y comentarios de fanáticos que eligen “anular mufa” o aferrarse a cualquier señal cósmica que juegue a favor del equipo de Lionel Scaloni.