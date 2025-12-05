Jonathan Citadino, experto en jardinería: “Si querés reproducir plantas, te recomiendo esta especie”

Distintos especialistas en decoración indican que las plantas son una forma de aportar vida y personalidad a los lugares. Una de las más recomendadas es la Lengua de suegra, también conocida como Sansevieria.

Es una planta que no necesita de muchos cuidados y que, bien llevada, aporta distintos beneficios al hogar. Además de esto, hay una de sus variantes que puede reproducirse con facilidad. Solo basta seguir las recomendaciones de Jonathan Citadino, un experto en jardinería.

Dentro del género de las Lengua de suegra, una de sus especies es la hahnii. (Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificial Gemini de Google)

“El corte debe ser limpio…”: el método para reproducir una especie de Lengua de suegra

A través de su perfil en Instagram (@elhuertocitadino), Citadino explicó que la Lengua de suegra es una buena opción al momento de reproducir plantas en casa. “Si querés incursionar en coleccionar un nuevo género de planta, te recomiendo estas Sansevierias“, dijo. Las describió como ”fáciles de cuidar, de crecimiento lento, se adaptan a la sombra y son resistentes contra las plagas”.

En su contenido, Citadino explicó que tiene al menos 4 variedades distintas. Una de ellas es nombrada hahnii. Para reproducirla, dijo que usó un sustrato para plantas de interior. “De preferencia, buscá uno que no contenga demasiada tierra negra, ya que tiende a pudrir fácilmente las raíces si te excedes de agua”, sugirió.

Luego, indicó: “Cuando los hijos ya están bien formados, entonces es momento. El corte debe ser limpio, ya sea con tijeras o de un jalón. Pero la herida debe quedar siempre limpia para evitar que por ahí entren enfermedades como los hongos”.

Las Lengua de suegra pueden tenerse tanto en jardines como en macetas. (Foto: Imagen generada con Inteligencia Artificial Gemii de Google).

Sobre la maceta, dijo que “no debe ser demasiado grande para evitar la humedad excesiva” y, en relación con el regado, explicó que es importante no hacerlo hasta luego de que hayan pasado 2 días de haberla separado y plantado en otra tierra.

Citadino destacó que esta planta “tiene la característica de purificar bien el aire, así que una cerca de ti nunca está de más”. Además de esta cualidad, reconocida por un estudio desarrollado por la NASA, la Lengua de suegra también destaca por la forma de sus hojas y la intensidad de su verde, cuando están bien cuidadas.