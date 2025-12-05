Chubut: un hombre reparaba su auto en la vereda y quedó atrapado debajo del vehículo en un dramático accidente

Un vecino de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, resultó lesionado este jueves por la tarde, alrededor de las 16.40, cuando el criquet que sostenía su Renault Clio se desplazó mientras realizaba una reparación en la puerta de su casa. El hecho ocurrió en Pasaje Ortiz de Ocampo, según confirmó la Policía, que intervino tras un llamado a la línea 107.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre consciente y en condiciones de explicar lo sucedido.

Según su relato, estaba realizando tareas mecánicas cuando el criquet se corrió de manera accidental y una parte del vehículo descendió, aplastando parcialmente su cuerpo.

El propio lesionado afirmó que se trató de un descuido personal y remarcó que no hubo intervención de terceros. Por el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y el procedimiento fue supervisado por la oficial a cargo del servicio.

Otro caso reciente de accidente grave vinculado a tareas físicas

En otro episodio que generó impacto, en Brasil murió un hombre tras realizar press de banca en un gimnasio. La víctima, identificada como Ronald Montenegro, sufrió un aplastamiento fatal cuando la barra cayó sobre su pecho.

Según especialistas citados en el caso, el accidente podría haberse producido por un agarre incorrecto, conocido como agarre suicida o agarre falso, una técnica que impide un control seguro del peso. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad y el hombre fue trasladado a una UPA, donde confirmaron su muerte.