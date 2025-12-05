Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Chubut: un hombre reparaba su auto en la vereda y quedó atrapado debajo del vehículo en un dramático accidente

Published

La víctima sufrió lesiones al ceder el criquet que sostenía el rodado. La Policía intervino y descartó la participación de terceros.

Un vecino de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, resultó lesionado este jueves por la tarde, alrededor de las 16.40, cuando el criquet que sostenía su Renault Clio se desplazó mientras realizaba una reparación en la puerta de su casa. El hecho ocurrió en Pasaje Ortiz de Ocampo, según confirmó la Policía, que intervino tras un llamado a la línea 107.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre consciente y en condiciones de explicar lo sucedido.

Según su relato, estaba realizando tareas mecánicas cuando el criquet se corrió de manera accidental y una parte del vehículo descendió, aplastando parcialmente su cuerpo.

El propio lesionado afirmó que se trató de un descuido personal y remarcó que no hubo intervención de terceros. Por el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y el procedimiento fue supervisado por la oficial a cargo del servicio.

Otro caso reciente de accidente grave vinculado a tareas físicas

En otro episodio que generó impacto, en Brasil murió un hombre tras realizar press de banca en un gimnasio. La víctima, identificada como Ronald Montenegro, sufrió un aplastamiento fatal cuando la barra cayó sobre su pecho.

Según especialistas citados en el caso, el accidente podría haberse producido por un agarre incorrecto, conocido como agarre suicida o agarre falso, una técnica que impide un control seguro del peso. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad y el hombre fue trasladado a una UPA, donde confirmaron su muerte.

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

El Banco Central les pagará hoy una deuda de US$1000 millones a importadores: el impacto en la meta con el FMI

Los analistas creen que la cancelación del Bopreal 2026 debilita las tenencias netas de la autoridad monetaria. Vuelve la preocupación sobre la acumulación de...

5 días ago

NOTICIAS

Chaco asi trasladaron a una paciente mas de 100 kilómetros en El Impenetrable por falta de ambulancia

La paciente fue trasladada en un vehículo municipal desde Fortín Belgrano hasta El Sauzalito por falta de ambulancia. Se trató de caso de emergencia...

2 días ago

Diputados

Sebastián Benítez Molas: “Mi compromiso es claro, ponerle un límite al ajuste de Zdero y Milei en el Chaco”

Hoy a las 18hs en la legislatura provincial juró como Diputado Provincial por la alianza electoral Chaco Merece Más, Sebastián Benitez Molas. El actual...

4 días ago

Politica

Gustavo Martínez detonó al peronismo chaqueño: “así como van, están entregando la reelección de Zdero”

Tras el escándalo en la Legislatura donde Elida Cuesta quedó afuera y asumió Lucas Nass, hombre del riñón de Capitanich Gustavo Martínez rompió el...

3 días ago