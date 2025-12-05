Connect with us

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay tres personas heridas

Published

Ocurrió en Salguero al 3400. Iban tres pasajeros a bordo. El piloto, un hombre de 46 años que resultó lesionado, fue imputado por lesiones culposas.

 

Un helicóptero con dos pasajeros y su piloto cayó este jueves por la noche en pleno barrio de Palermo, y generó momentos de tensión y un gran despliegue de equipos de emergencia.

El accidente se produjo pasadas las 20 en las canchas de tenis ubicadas sobre Jerónimo Salguero al 3400, al costado de la Autopista Arturo Illia. La aeronave quedó completamente destrozada tras el impacto y hay tres heridos.

Según informaron fuentes policiales a TN, los tres ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave por sus propios medios. “Se encuentran fuera de la aeronave, conscientes y con vida”, detallaron.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo: hay un megaoperativo en la zona. (Foto: TN)

También explicaron que “el piloto es el que presenta lesiones graves”, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos y la mujer -de 32 años- no presentaría heridas. Todos fueron trasladados al Hospital Fernández.

El accidente provocó un importante operativo de seguridad. Unos 12 móviles llegaron en la zona para coordinar el procedimiento y asegurar el perímetro. Además, se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las causas del accidente todavía no fueron informadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las pericias correspondientes.

Imputaron al piloto

Luego de la medianoche, TN pudo saber que la Unidad de Fragancia Norte pidió imputar al piloto del helicóptero por lesiones culposas, un hombre de 46 años.

Como parte de la investigación, también se le hará un test de alcoholemia. Luego del accidente, el piloto fue trasladado al Hospital Fernández, al igual que los otros dos acompañantes.

