NOTICIAS

Alan Peiró, adiestrador canino: “No necesitás enseñarle 20 trucos a tu perro para educarlo”

Published

“Lo que realmente necesita tu mascota es que construyas una relación basada en la comprensión mutua”, explicó el experto.

El cuidado de un perro suele estar asociado con una serie de rutinas y hábitos que, en ocasiones, no hay que seguir por completo. Lo importante, en la construcción del vínculo amo-mascota, es que se genere una suerte de integración, de conexión sin palabras.

Así lo sugirió Alan Peiró, adiestrador canino. “Tu perro no necesita saber todos los trucos, pero vos sí necesitás entenderlo“, remarcó.

El lenguaje corporal de los perros esconde mensajes. (Foto: Freepik)
El lenguaje corporal de los perros esconde mensajes. (Foto: Freepik)

Peiró compartió esa idea a través de su perfil en TikTok (@adiestramiento_n.humedas), donde compartió un reel en el que profundizó al respeto. Para él, “no se trata de tener un perro perfectamente adiestrado que responda a 20 comandos”.

Lo que realmente necesita tu perro es que construyas una relación basada en la comprensión mutua, que tú sepas leer sus señales, sus necesidades, sus límites”, explicó Peiró. Además de esto, es importante que la mascota también “entienda lo que esperas de forma clara y consistente. Los trucos, los ejercicios, pueden ser útiles e incluso divertidos, pero nunca van a definir la calidad del vínculo”, dijo Peiró.

“Hay que practicar la calma antes de salir”: el secreto para un mejor paseo con tu perro

En su perfil, Peiró también se refirió a la importancia de los paseos y cuál es la mejor forma de hacerlo. Es usual que, durante algunos momentos del día, el perro se inquiete; o que, cuando ve que el dueño toma la correa para salir, la mascota se sobrexcite.

El paseo no empieza cuando salimos a la calle, empieza mucho antes”, explicó Peiró. Desde su perspectiva, este momento “empieza cuando coges la correa en casa, cuando abres la puerta para salir, cuando cruzas el umbral”. Es decir, los instantes previos a salir de la calle son fundamentales. “Si en esos momentos tu perro ya está desbordado, ya empezamos mal el paseo”, explicó el adiestrador canino.

Se recomienda dejar un espacio de tiempo para que el perro respire, se calma, antes de empezar el paseo. (Foto: Freepik)
Se recomienda dejar un espacio de tiempo para que el perro respire, se calma, antes de empezar el paseo. (Foto: Freepik)

Esto supone un desafío: cómo regular las emociones del perro. No es sencillo. Pero el experto explicó que “por eso hay que practicar la calma antes de salir, y eso es tan importante como el paseo en sí”.

Además de esta explicación, Peiró mencionó una serie de acciones para fomentar la calma y la serenidad en la mascota:

  1. Que el perro mire al dueño.
  2. Que lo espere.
  3. Que respire en una especie de estado de reposo.

 

