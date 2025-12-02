Connect with us

Sergio Dolce Partió a Buenos Aires para Asumir su Banca como Diputado Nacional por Chaco

El exintendente de Las Garcitas viajó a la Capital Federal para jurar este miércoles 3 de diciembre, tras haber asumido su compromiso de representar a la provincia en el Congreso, destacando el valor de la humildad.

LAS GARCITAS / BUENOS AIRES— El ahora Diputado Nacional electo por el Chaco, Sergio Dolce, emprendió su viaje hacia Buenos Aires para el acto de asunción de su nuevo cargo en el Congreso.

Minutos antes de abordar el vuelo que lo trasladaría a la capital argentina, Dolce compartió un mensaje en sus redes sociales. Este gesto final, capturado al dejar su provincia, fue un reflejo de la humildad con la que ha prometido encarar la representación de los chaqueños en la Cámara Baja.

El exjefe comunal de Las Garcitas había formalizado previamente su licencia, siendo reemplazado por el Dr. René Armando Benítez. Dolce asumirá formalmente su banca en la Cámara de Diputados de la Nación este miércoles 3 de diciembre, iniciando así su tarea legislativa federal con el compromiso de llevar la voz del Chaco al Parlamento

