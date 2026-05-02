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Vargas los municipios que no se adapten a los cambios extructurales van a colapsar

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En el marco del Día Internacional del Trabajo, el diputado provincial Samuel Vargas participó de una cena conmemorativa organizada por la Fundación Juan Pueblo, que reunió a empleados municipales y trabajadores de distintas reparticiones de Barranqueras.

Durante el encuentro, el legislador compartió una reflexión sobre el contexto actual que atraviesa el país, destacando que la Argentina enfrenta un escenario de “especulación económica” vinculado a la apertura de mercados y al ingreso de productos del exterior, lo que genera una fuerte competencia para la industria nacional.

En ese sentido, Vargas remarcó que el trabajo “cada vez se vuelve más calificado”, por lo que consideró fundamental que las nuevas generaciones apuesten a la capacitación y a la preparación como herramientas clave para el futuro. “Tenemos que construir una conciencia colectiva basada en el esfuerzo y la formación”, expresó.

Asimismo, el diputado señaló que la provincia del Chaco no es ajena a esta realidad y que también sufre las consecuencias de las políticas nacionales e internacionales. “Hoy estamos insertos en un mundo donde se juega con las mismas reglas, pero también pagamos las consecuencias”, sostuvo.

Vargas aseguró que desde su rol institucional acompañan el esfuerzo del pueblo “sin mirar para otro lado y sin mentirle a la gente”, y cuestionó a Capitanich y sus delfines, quienes priorizan sus intereses políticos por sobre las necesidades de la ciudadanía. En ese marco, pidió responsabilidad a los dirigentes: “No hay recetas mágicas. Hay que trabajar para la gente y no usarla como rehén de ambiciones personales”.

Finalmente, dejó un mensaje central en el marco de la fecha: “De la crisis se sale trabajando. Esta es una oportunidad para transformar estructuras obsoletas, terminar con privilegios y ordenar las cuentas públicas. Hay que gastar lo que se tiene y construir un país con esfuerzo y responsabilidad”.

 

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