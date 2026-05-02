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Poner una toalla en la parte de abajo de la puerta: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo en invierno

Un recurso simple puede ayudar a conservar el calor dentro de la casa y mejorar la sensación térmica sin gastar de más.

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Cuando bajan las temperaturas, mantener el calor adentro se vuelve clave. Sin embargo, hay detalles de la casa que suelen pasar desapercibidos y que influyen más de lo que parece en la temperatura ambiente.

Uno de los más comunes está en la parte inferior de las puertas. Ese pequeño espacio entre el piso y la puerta, aunque parezca mínimo, puede convertirse en una entrada constante de aire frío y en una salida del calor acumulado.

Para qué sirve poner una toalla debajo de la puerta

El truco es tan simple como efectivo: colocar una toalla enrollada en la base de la puerta funciona como una barrera contra el aire frío.

Ese hueco permite que el frío del exterior se filtre de forma continua. Al taparlo, se reduce ese intercambio de aire y se mantiene una temperatura más estable dentro del ambiente, sin necesidad de subir la calefacción.

Enrollar una toalla en la parte inferior sirve para bloquear las filtraciones de aire. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)
Enrollar una toalla en la parte inferior sirve para bloquear las filtraciones de aire. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

En la práctica, la toalla cumple una función similar a la de un burlete, pero con la ventaja de ser una solución rápida, económica y fácil de aplicar.

Otros beneficios de este truco

Además de ayudar a mantener el calor, este recurso también aporta otras ventajas:

  • Reduce la entrada de polvo que suele pasar por las rendijas
  • Disminuye ruidos de otros ambientes o del exterior
  • Evita que se filtren olores, algo útil entre cocina y otros espacios

Son detalles simples que mejoran el confort general dentro de la casa.

Cuándo conviene usarlo

Este truco es especialmente útil en invierno, cuando la diferencia de temperatura entre interior y exterior es mayor. También sirve en días de viento o en casas con poco aislamiento.

Si no tenés burletes o una solución más permanente, la toalla es una alternativa práctica que podés usar en segundos y sacar cuando ya no la necesitás.

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