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Violento choque en avenida Corrientes: un auto chocó contra un patrullero y hay siete heridos

En el vehículo particular viajaban cinco jóvenes. Por la fuerza del impacto, el patrullero quedó dado vuelta sobre avenida Callao.

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Un patrullero de la Policía de la Ciudad terminó volcado sobre la avenida Callao tras un violento impacto con un auto en la intersección con Corrientes, en el barrio de San Nicolás.

En el vehículo particular -un Audi- viajaban cinco jóvenes que, presuntamente, salían de un boliche, y chocaron de lleno contra el móvil policial, donde iban dos efectivos. Por la fuerza del impacto, el patrullero dio varios tumbos antes de quedar dado vuelta sobre la calzada.

Hay siete heridos en total y un tercer vehículo involucrado: una moto que estaba estacionada y terminó en el piso tras el siniestro.

El patrullero también impactó contra una moto que estaba estacionada en la vereda. (Foto: captura TN)
El patrullero también impactó contra una moto que estaba estacionada en la vereda. (Foto: captura TN)

Según trascendió por testigos que se encontraban en el lugar del accidente, el patrullero habría cruzado en rojo por avenida Callao a gran velocidad mientras el Audi circulaba por avenida Corrientes, cuando ocurrió el impacto.

Producto del choque, cuatro personas fueron atentas por el SAME en el lugar, con heridas leves, mientras que otras tres fueron trasladas al hospital Ramos Mejía.

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