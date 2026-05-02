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Caminaba 8 km por día para ir a la escuela en Misiones: hoy cumple su sueño con el apoyo de una ONG

Nació en una comunidad originaria y atravesó todo tipo de dificultades, pero nunca abandonó su objetivo. Con una beca y el acompañamiento de una organización de mujeres, logró ser ejemplo para otros jóvenes.

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Rubén Pires creció en Guaporaity, una comunidad originaria de Misiones donde el ritmo de vida está marcado por la naturaleza, los árboles y la tranquilidad. Es el anteúltimo de nueve hermanos y pasó su infancia junto a su familia, en medio de la cosecha y la siembra, algo que para él es sinónimo de felicidad. Sus padres, Ceferino Piriz y Lina Cabrera, siempre fueron un apoyo.

Durante la primaria, su experiencia escolar se mantuvo dentro de la comunidad, rodeado de compañeros, la cercanía con su familia y un espacio donde se sentía contenido. Según Rubén, “todos nos ayudábamos. Muy unidos siempre, aprendiendo”.

Pero el paso a la secundaria implicó un cambio brusco. Para poder estudiar, tenía que trasladarse todos los días hasta el pueblo de Hipólito Yrigoyen. Caminaba ocho kilómetros, sin excepciones. Él tenía asistencia perfecta.

Esa etapa, sin embargo, no fue fácil. Cuenta que en la secundaria se enfrentó a situaciones de discriminación y aislamiento. Se sintió solo y excluido, pero trató de que no le afectara. El estudio se convirtió en su foco. “Yo solo quería estudiar”, resume. Sus materias favoritas eran aquellas vinculadas a las ciencias, especialmente biología, geografía y química, donde encontraba un interés genuino por entender cómo funciona el mundo.

El camino a casa de Rubén. (Foto: gentileza Rubén Piriz)
El camino a casa de Rubén. (Foto: gentileza Rubén Piriz)

El punto de inflexión llegó durante los últimos años de la secundaria, cuando conoció a la organización Mamis Solidarias. La ONG trabajaba en su comunidad brindando asistencia a las familias con donaciones, ropa y mercaderías. Con el tiempo, no solo recibió ayuda material, sino también acompañamiento. “Cuando vieron que de verdad quería estudiar, me comentaron sobre la beca, aunque no tenía idea de qué era”, cuenta Rubén.

La propuesta implicaba un cambio total de vida. Por primera vez, Rubén debía dejar su comunidad y mudarse a la ciudad para estudiar. Aunque la decisión implicaba alejarse de su familia, quienes estaban preocupados por la lejanía, eligió avanzar y explicarles que era una buena oportunidad.

La beca cubría alojamiento, alimentos, transporte y materiales de estudio. Para él, significó mucho más que un apoyo económico. “Fue una oportunidad que me facilitó todo para poder seguir”, explica. Así comenzó su nueva etapa y actualmente cursa el profesorado en Biología.

El contacto con la naturaleza marcó la vocación de Rubén por la biología. (Foto: gentileza Rubén Piriz)
El contacto con la naturaleza marcó la vocación de Rubén por la biología. (Foto: gentileza Rubén Piriz)

La elección de la carrera no fue casual. Desde chico, mostró interés por las plantas, los animales y el funcionamiento de la naturaleza. Hoy, ese interés es parte de su meta de vida, porque quiere enseñar. Su objetivo es transmitir lo aprendido a otras personas, aunque no descarta continuar formándose, incluso en áreas como la biología marina.

La transición a la vida universitaria implicó nuevos desafíos. Adaptarse a la ciudad, organizar sus tiempos, ver a su familia pocas veces al año y construir nuevos vínculos fueron parte del proceso. Pero también cambió su forma de ver el mundo, porque para él “todo es nuevo”, dice sobre esta etapa, marcada por el aprendizaje constante.

Rubén en sus días universitarios. (Foto: gentileza Rubén Piriz)
Rubén en sus días universitarios. (Foto: gentileza Rubén Piriz)

A pesar de la distancia, mantiene un fuerte vínculo con su comunidad. Allí, es el primer joven en acceder a estudios universitarios. Cree que su recorrido puede servir como impulso para que otros chicos se animen a seguir el mismo camino.

Al contar su experiencia, reconoce las oportunidades. Por eso, cree que “en la vida aparecen oportunidades como esta, que no hay que desaprovechar, porque es lo mejor que me pudo haber pasado”.

Redacción: Candela Mascetti

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