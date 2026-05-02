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Filtraron un mensaje de Pampita: separación confirmada y un particular plan para superar la tristeza

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La modelo se distanció nuevamente del polista Martín Pepa y Yanina Latorre sacó todo a la luz.

Pampita se tomó algunos días para confirmar lo que se rumoreaba en los programas de TV, aunque fue traicionada por alguien de su círculo íntimo.

Todo se conoció de la mano de Yanina Latorre, quien, al aire de su ciclo radial, sacó a la luz un mensaje que la modelo le envió a una persona cercana, en donde reconocía que su noviazgo con Martín Pepa había llegado a su fin.

“Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”, fueron las palabras de la top, que ahora está siendo vinculada a Cochito López, quien también se encuentra en Estados Unidos.

No va más: Pampita y Martín Pepa se separaron. (Foto: Instagram/pampitaoficial)
No va más: Pampita y Martín Pepa se separaron. (Foto: Instagram/pampitaoficial)

Según Latorre, fue el polista el que decidió dejar a Carolina Ardohain, quien no se da por vencida y sigue apostando a una reconciliación en un futuro cercano, como ya pasó en otras oportunidades.

Por el momento, ella no hizo ninguna declaración pública: solo desea descansar, reponerse de la desilusión y regresar a la Argentina para retomar sus compromisos laborales y reencontrarse con sus hijos.

Pampita no se dará por vencida con Martín Pepa, según Yanina Latorre. (Foto: Movilpress)
Pampita no se dará por vencida con Martín Pepa, según Yanina Latorre. (Foto: Movilpress)

Por qué Pampita gasta tanta plata en alquiler

En noviembre, Pampita contó que Martín Pepa, con quien estaba en pareja en aquel entonces, le preguntó por qué gastaba una fortuna en alquiler, y su explicación fue contundente.

“Él decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos”, expresó al aire de Olga.

Pampita junto a sus hijos. (Foto: Instagram /pampitaoficial)
Pampita junto a sus hijos. (Foto: Instagram /pampitaoficial)

La modelo también reconoció que en un futuro podría adquirir un departamento para vivir con Anita, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, pronunció dando a entender que para dentro de una década sus varones -con Benjamín Vicuña- podrían estar independizados.

Pampita se separó de Martín Pepa y viajó a Miami para calmar las penas. (Foto: @sweetlady_ok)
Pampita se separó de Martín Pepa y viajó a Miami para calmar las penas. (Foto: @sweetlady_ok)

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