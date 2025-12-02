Nuevos diputados asumieron en la Legislatura de Chaco

Bloque Chaco Puede + / La Libertad Avanza
– Julio César Ferro: abogado, magíster en Derecho Administrativo y exsubsecretario de Legal y Técnica.
– Adelaida Susana Maggio: profesora de Biología y tres veces intendenta de Santa Sylvina.
– Adrián Favio Zukiewicz: licenciado en Administración, 28 años, emprendedor y dirigente joven de Castelli.
– Carina Gabriela Botteri Disoff: abogada, exministra de Desarrollo Humano y vocal del Centro de Formación en Administración Pública.
– Jorge Fernando Gómez: abogado penalista, exfiscal y exministro de Gobierno, con trayectoria en el Consejo de la Magistratura.
– Alexis Mayra Yael Jarenko: profesora de Historia y técnica en Turismo, vinculada a proyectos de desarrollo local en Colonia Elisa.
– Iván Joaquín García: farmacéutico, expresidente de la Juventud Radical y titular de Laboratorios Chaqueños.
– María Elena Rodríguez: maestra jardinera rural y dos veces concejal de Sáenz Peña.
Frente Chaco Merece Más
– María Luisa Chomiak: exdiputada nacional, exintendenta y referente de Charata.
– Katia Blanc: abogada, exsubsecretaria de Economía Social y exconcejal de Resistencia.
– Luciano Moser: licenciado en Administración, docente universitario y especialista en planificación y modernización estatal.
– Elda Insaurralde: exdiputada provincial y exfuncionaria con amplia participación en áreas de gobierno y cultura.
– Sebastián Benítez Molas: dirigente con experiencia técnica y política en áreas de coordinación estratégica.
– Lucas Nass: dirigente de Las Breñas.
Frente Primero Chaco
– Atlanto Honcheruk: productor agropecuario y forestal, empresario del transporte e histórico intendente de Villa Berthet. Fue legislador provincial, nacional y convencional constituyente en 1994.
– Magda Ciles Luciana Ayala: abogada e intendenta de Barranqueras desde 2019, impulsora de proyectos de modernización urbana.
Diputados que continúan hasta 2027
La Legislatura mantiene también a quienes fueron electos en 2023 y seguirán en funciones:
– Por el bloque oficialista: Laura Bisonni, Ernesto Blasco, Carmen Delgado, Iván Gyoker, Carlos Salom, Samuel Vargas, Zulema Wannesson y Maida With.
– Por el Partido Justicialista: Pía Cavana, Analía Flores, Rubén Guillón, Santiago Pérez Pons y Nicolás Slimel.
– Además, continúan Teresa Cubells (Frente Grande), Rodolfo Schwartz (PTP) y Josefina González (Primero Chaco).
Con esta renovación, la Cámara de Diputados del Chaco inicia un nuevo período legislativo con figuras de trayectoria política y técnica, junto a jóvenes dirigentes que buscan aportar nuevas miradas a la agenda provincial.