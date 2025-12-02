Nuevos diputados asumieron en la Legislatura de Chaco

Este lunes se concretó la renovación parcial de la Cámara de Diputados del Chaco, con la incorporación de representantes de distintas fuerzas políticas que ocuparán sus bancas hasta 2029. La jornada estuvo marcada por la diversidad de perfiles profesionales y territoriales, reflejando la pluralidad de voces que integrarán el cuerpo legislativo.

Bloque Chaco Puede + / La Libertad Avanza

– Julio César Ferro: abogado, magíster en Derecho Administrativo y exsubsecretario de Legal y Técnica.

– Adelaida Susana Maggio: profesora de Biología y tres veces intendenta de Santa Sylvina.

– Adrián Favio Zukiewicz: licenciado en Administración, 28 años, emprendedor y dirigente joven de Castelli.

– Carina Gabriela Botteri Disoff: abogada, exministra de Desarrollo Humano y vocal del Centro de Formación en Administración Pública.

– Jorge Fernando Gómez: abogado penalista, exfiscal y exministro de Gobierno, con trayectoria en el Consejo de la Magistratura.

– Alexis Mayra Yael Jarenko: profesora de Historia y técnica en Turismo, vinculada a proyectos de desarrollo local en Colonia Elisa.

– Iván Joaquín García: farmacéutico, expresidente de la Juventud Radical y titular de Laboratorios Chaqueños.

– María Elena Rodríguez: maestra jardinera rural y dos veces concejal de Sáenz Peña.

Frente Chaco Merece Más

– María Luisa Chomiak: exdiputada nacional, exintendenta y referente de Charata.

– Katia Blanc: abogada, exsubsecretaria de Economía Social y exconcejal de Resistencia.

– Luciano Moser: licenciado en Administración, docente universitario y especialista en planificación y modernización estatal.

– Elda Insaurralde: exdiputada provincial y exfuncionaria con amplia participación en áreas de gobierno y cultura.

– Sebastián Benítez Molas: dirigente con experiencia técnica y política en áreas de coordinación estratégica.

– Lucas Nass: dirigente de Las Breñas.

Frente Primero Chaco

– Atlanto Honcheruk: productor agropecuario y forestal, empresario del transporte e histórico intendente de Villa Berthet. Fue legislador provincial, nacional y convencional constituyente en 1994.

– Magda Ciles Luciana Ayala: abogada e intendenta de Barranqueras desde 2019, impulsora de proyectos de modernización urbana.

Diputados que continúan hasta 2027

La Legislatura mantiene también a quienes fueron electos en 2023 y seguirán en funciones:

– Por el bloque oficialista: Laura Bisonni, Ernesto Blasco, Carmen Delgado, Iván Gyoker, Carlos Salom, Samuel Vargas, Zulema Wannesson y Maida With.

– Por el Partido Justicialista: Pía Cavana, Analía Flores, Rubén Guillón, Santiago Pérez Pons y Nicolás Slimel.

– Además, continúan Teresa Cubells (Frente Grande), Rodolfo Schwartz (PTP) y Josefina González (Primero Chaco).

Con esta renovación, la Cámara de Diputados del Chaco inicia un nuevo período legislativo con figuras de trayectoria política y técnica, junto a jóvenes dirigentes que buscan aportar nuevas miradas a la agenda provincial.

