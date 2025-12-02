“Capi” Rodríguez se queda con todos los legisladores y consolida su poder en La Libertad Avanza Chaco

La interna de La Libertad Avanza en Chaco terminó de reconfigurarse y dejó un ganador indiscutido: Alfredo “Capi” Rodríguez, quien logró cerrar filas con los dos legisladores nacionales libertarios y también con los provinciales, quedándose así con el control político del espacio.

💥Rodríguez logró incluso acercar a Adrián Zukiewicz, dirigente ubicado originalmente en la lista por impulso del diputado nacional Carlos García, hoy desplazado y aún golpeado por el fuerte destrato que sufrió cuando el mileísmo rechazó incorporar a sus alfiles en las listas nacionales, totalmente copadas por Capi.

⚖️Con esta estructura —dos legisladores nacionales y dos provinciales— Rodríguez se fortalece para enfrentar cualquier avance judicial. En ese sentido, la justicia federal en Chaco mantiene un freno en las causas que involucran tanto a Capi como a la que se montó en torno al pastor Ledesma tras el triunfo de Milei en octubre.

🔥La situación complica a Carlos García, que observa cómo se profundiza la sangría de dirigentes —con y sin cargos nacionales en distintos organismos— que migran hacia la órbita de Rodríguez. El diputado, que llegó a imaginarse presionando por la vicegobernación en tiempos de mayor influencia, hoy enfrenta un panorama mucho más ajustado respecto de su posible renovación de banca en 2027.

💥La interna libertaria chaqueña parece haber encontrado un nuevo orden, y ese orden tiene un nombre: Alfredo “Capi” Rodríguez.