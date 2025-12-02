Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

“Capi” Rodríguez se queda con todos los legisladores y consolida su poder en La Libertad Avanza Chaco

Published

La interna de La Libertad Avanza en Chaco terminó de reconfigurarse y dejó un ganador indiscutido: Alfredo “Capi” Rodríguez, quien logró cerrar filas con los dos legisladores nacionales libertarios y también con los provinciales, quedándose así con el control político del espacio.

💥Rodríguez logró incluso acercar a Adrián Zukiewicz, dirigente ubicado originalmente en la lista por impulso del diputado nacional Carlos García, hoy desplazado y aún golpeado por el fuerte destrato que sufrió cuando el mileísmo rechazó incorporar a sus alfiles en las listas nacionales, totalmente copadas por Capi.

⚖️Con esta estructura —dos legisladores nacionales y dos provinciales— Rodríguez se fortalece para enfrentar cualquier avance judicial. En ese sentido, la justicia federal en Chaco mantiene un freno en las causas que involucran tanto a Capi como a la que se montó en torno al pastor Ledesma tras el triunfo de Milei en octubre.

🔥La situación complica a Carlos García, que observa cómo se profundiza la sangría de dirigentes —con y sin cargos nacionales en distintos organismos— que migran hacia la órbita de Rodríguez. El diputado, que llegó a imaginarse presionando por la vicegobernación en tiempos de mayor influencia, hoy enfrenta un panorama mucho más ajustado respecto de su posible renovación de banca en 2027.

💥La interna libertaria chaqueña parece haber encontrado un nuevo orden, y ese orden tiene un nombre: Alfredo “Capi” Rodríguez.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

El Banco Central les pagará hoy una deuda de US$1000 millones a importadores: el impacto en la meta con el FMI

Los analistas creen que la cancelación del Bopreal 2026 debilita las tenencias netas de la autoridad monetaria. Vuelve la preocupación sobre la acumulación de...

2 días ago

NOTICIAS

Detuvieron a dos policías acusados de matar a un joven en un operativo: las escalofriantes declaraciones de los testigos

Samuel Tobares tenía 34 años y murió tras un procedimiento policial. Los efectivos fueron imputados por homicidio. La localidad cordobesa de Villa Parque Síquiman...

5 días ago

Deportes

En la AFA creen que la intervención no es viable y destacan que fue clave mudarse a provincia

En la asociación que conduce el Chiqui Tapia descartan una embestida libertaria. Recuerdan que la FIFA no avala la intromisión de los gobiernos. En...

5 días ago

Mundo

Trump afirmó que las acciones terrestres de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela comenzarán “muy pronto”

“Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el mandatario estadounidense durante una llamada por el Día de Acción de...

5 días ago