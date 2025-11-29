Connect with us

Descontrol, corridas y peleas entre grupos de egresados que celebraban el último día de la secundaria

Los hechos violentos se registraron en varias localidades del Conurbano, entre ellas Tigre, San Justo y Florencio Varela. La Policía debió intervenir para evitar una escalada mayor.

Múltiples focos de violencia se registraron en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires en el marco del “último último día” (UUD), la celebración que realizan los estudiantes al finalizar el ciclo lectivo de la secundaria.

Lo que debía ser un festejo de fin de etapa se transformó en una serie de episodios de violencia con corridas, peleas y la intervención de la Policía.

Los incidentes se registraron en al menos tres localidades: Tigre, San Justo (La Matanza) y Florencio Varela. Videos que circulan en redes sociales y fueron captados en estos lugares evidencian una preocupante escalada de la violencia en el contexto de estas celebraciones de egresados.

En Florencio Varela la escena fue de total descontrol, con corridas y enfrentamientos protagonizados por distintos grupos de jóvenes, muchos de ellos bajo los efectos del alcohol. Las peleas fueron el común denominador, obligando a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Batallas y piedrazos

La situación más tensa se vivió en San Justo, donde la magnitud de los enfrentamientos obligó a la Policía a actuar de manera contundente. Según pudo saber TN, las autoridades tuvieron que vallar la plaza principal de la localidad para intentar contener a los grupos de jóvenes que protagonizaban violentas peleas.

La Policía debió intervenir en distintas localidades para evitar que creciera la violencia entre los estudiantes (Foto: captura TN).

En las imágenes captadas en varios de los focos se pudieron observar momentos de “locura”, con piedrazos y una gran cantidad de personas corriendo. Incluso, se reportó el uso de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública para poder despejar la zona y disolver los choques. El saldo fue de varios jóvenes heridos producto de los incidentes.

En Tigre, la jornada de celebración también se vio empañada por el descontrol y los cruces violentos entre estudiantes.

El “UUD” es una fecha en la que los egresados de secundaria suelen reunirse para una maratónica jornada de festejos, pero que lamentablemente en los últimos años ha derivado en este tipo de incidentes masivos y peligrosos.

