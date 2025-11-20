Connect with us

Batalla campal en la puerta de un bar en Merlo: se enfrentaron hinchas de dos clubes y rompieron seis autos

En el lugar hubo golpes y se escucharon varios disparos. El video del brutal momento se viralizó en las redes sociales.

Hinchas de dos clubes protagonizaron una batalla campal en la puerta de un bar de Merlo: hubo golpes, se escucharon disparos y seis autos terminaron destrozados.

El violento episodio ocurrió este fin de semana en la intersección de las calles Directorio y Chubut. La violenta escena quedó registrada por testigos del hecho.

En las imágenes se puede observar como un numeroso grupo de personas comenzaron la pelea en la vereda y continuaron con el conflicto en la calle. En las imágenes se pueden ver trompadas, patadas e insultos.

El ataque ocurrió en el cruce de Directorio y Chubut, en Merlo. (Foto: Google Street View)
El ataque ocurrió en el cruce de Directorio y Chubut, en Merlo. (Foto: Google Street View)

De acuerdo a lo informado por los testigos, el conflicto se desató a la salida de un bar entre hinchas de Midland y Deportivo Merlo.

La pelea continuó durante varios minutos y se extendió luego de que los involucrados corrieran por varias cuadras. Al menos seis autos terminaron destrozados por la violencia de la situación. Por el momento no se realizó ninguna denuncia ni hay personas detenidas.

Una violenta pelea en un boliche de Lanús terminó con heridos y vidrios rotos

Semanas atrás, un festejo de cumpleaños en un boliche de Lanús terminó en violencia cuando varios jóvenes se enfrentaron con el personal de seguridad del local.

Video: violenta pelea en un boliche de Lanús terminó con heridos y vidrios rotos. (Video: TN).

Los incidentes comenzaron dentro del local, ubicado en Moreno al 100, durante la presentación de una conocida banda. Todo habría empezado cuando uno de los chicos que festejaba el cumpleaños empujó accidentalmente a otro, generando un enfrentamiento, aunque hay distintas versiones. La seguridad del bar intervino para separar a los grupos, pero un joven arrojó un vaso que hirió a una empleada en la cabeza.

Ya fuera del local, se registraron destrozos en la calle: maceteros tirados al piso, piedras lanzadas contra los ventanales y daños al frente de cristal. Otros jóvenes se sumaron al conflicto, mientras la seguridad del local intentaba controlar la situación.

La causa quedó a cargo de la UFI N°6 de Avellaneda.

