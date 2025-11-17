Adjudicaron 316 cargos para bibliotecarios: educación avanza en la regularización de concursos y titularización docente

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Biblioteca, realizó esta semana la adjudicación de 316 cargos vacantes destinado a docentes bibliotecarios, en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario de Resistencia, de los cuales se ofrecieron 158 cargos del Concurso de Traslados y Reincorporaciones N° 54 (el 50%), conforme lo establece el artículo 265 de la Ley 647-E, y el 50% restante, se ofrecieron del Concurso de Ingreso N° 46.

Con estos actos de adjudicaciones de cargos a bibliotecarios, sumados a los más de 300 cargos otorgados de nivel Inicial, el Ministerio de Educación ratifica el compromiso de continuar trabajando con las Juntas de Clasificación en la regularización de los concursos docentes, que por años estuvieron suspendidos por medidas judiciales; y en este sentido también en la aplicación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del sector que permite la tan ansiada titularización de cargos en todos los niveles y las modalidades educativas.

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, destacó que: “estos actos de adjudicación de cargos representan un avance en la carrera docente, así que estamos muy contentos desde el Ministerio de Educación por este proceso que se lleva adelante”.

Al respecto, Fassano manifestó que “la prioridad de la gestión de la ministra Sofía Naidenoff es la regularización del sistema, por eso hicimos el llamado a concursos. “Y lo estamos haciendo ahora, lo hicimos la semana pasada con el nivel Inicial y esta con Bibliotecas, y antes de que comiencen las clases el año que viene, será la adjudicación de cargos de Nivel Primario”, sostuvo la funcionaria.

Fassano subrayó que “el Chaco es la única provincia en el país cuyo Subsistema Bibliotecario está dentro de lo que es Educación. En el resto del país, no existe como subsistema, porque se lo considera un puesto más técnico. Aquí nosotros lo consideramos desde hace mucho tiempo como un espacio de desarrollo profesional docente y, por lo tanto, tienen todas las prerrogativas, todas las garantías, todos los beneficios que puede tener el docente en cuanto a lo que es ingreso, traslado y lógicamente la estabilidad laboral en su lugar”, explicó.

Por su parte, Rosana Schpeir, miembro oficial de la Junta de Clasificación de Biblioteca, sostuvo: “Estamos muy contentos, porque culminamos con total normalidad la adjudicación de 316 cargos, de los cuales 158 fueron para traslados y reincorporación, y otros 158 para ingresos”. “Entregamos las reservas de todos estos cargos que fueron para ingreso. A pesar del mal tiempo del miércoles, tuvimos sala llena”, comentó.

Schpeir expresó: “Estamos agradecidos con la ministra Sofía Naidenoff por habernos ayudado a coordinar este concurso y también a la Municipalidad de Resistencia que nos cedió el espacio amplio y cómodo del Salón de Convenciones del Domo del Centenario, para poder realizar los actos de adjudicación”.

“Los docentes están muy contentos y conformes, porque es la primera vez que se hace un concurso con tantos cargos en la provincia del Chaco”, destacó Schpeir.

Testimonios de bibliotecarias

La bibliotecaria de General San Martín, Nilda Soledad Acosta, dijo: “Hace 12 años que espero un cargo para ingreso, no lo hacía en otro momento por cuestiones personales. Soy la primera en la lista a nivel provincial. Estoy muy contenta, la atención de Educación fue excelente desde el primer día”.

Lourdes Rufino, de Barranqueras, señaló: “Hace 7 años estoy esperando titularizar, recorrí diferentes pueblos del Chaco, buscando la estabilidad laboral. Esta vez me toca estar cerca de mi casa y de mi familia, es una bendición y estoy muy feliz”.

Mirta Acevedo, de Villa Ángela, testimonió: “Ya 17 años esperando este momento, era muy difícil titularizar en mi localidad debido a la gran cantidad de personas que estaban esperando cargos. Así que es un momento histórico, llegar a este día es especial para mí”.

Pamela Arce, de Sáenz Peña, expresó: “Estoy hace 7 años trabajando, trabajo en Contexto de Encierro como bibliotecaria. Estuve haciendo diplomaturas para llegar a esto que es lo que tanto soñamos y queremos. Estoy muy feliz”.