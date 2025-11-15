Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

“Techos y vidrios volaron varios kilómetros”: el testimonio de los vecinos tras la explosión en Ezeiza

Published

El incidente ocurrió en la localidad de Carlos Spegazzini, en una fábrica de agroquímicos del parque industrial. Hay al menos 15 heridos.

Una impactante explosión se produjo este viernes por la noche en la localidad de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. Según los reportes, ocurrió en una fábrica de agroquímicos del polo industrial.

En diálogo con TN, algunos de los vecinos contaron cómo se vivió ese momento. “Techos y vidrios volaron varios kilómetros”, contó uno de ellos.

“Estaba en mi casa con música y de repente se escuchó un estruendo que me apagó todo. Salgo a ver y se veía una columna de humo”, contó César, otro vecino.

“Estaba justo en frente del lugar, pero la policía llegó y nos pidió que nos vayamos porque nos advirtieron que podía haber una explosión mucho más grande. Y ahí salió una bola de fuego gigante. Se siguen escuchando explosiones”, sumó.

Un hombre, que vive cerca de donde ocurrió la explosión, aseguró que “es la primera vez que pasa”. “Estaba en casa acostado y me despertó. Todos los vecinos salimos porque no sabíamos qué pasaba”, contó a un móvil de TN.

Qué se sabe de la explosión en Ezeiza

De acuerdo a las primeras informaciones, la explosión se habría producido en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas y hay al menos 15 personas heridas. Además, la onda expansiva habría afectado a otras plantas y casas de la zona.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, dijo al aire en TN que están trabajando en garantizar la seguridad de las personas que pueden estar en las inmediaciones. A la zona, llegaron varias dotaciones de bomberos y ambulancias.

Así fue la impactante explosión en una fábrica de Ezeiza. (Video: Instagram @lucholicciardi.)

Las autoridades advirtieron que el humo que provocó el incendio puede ser tóxico, por lo cual piden precaución y no acercarse al lugar mientras se desarrolla el operativo. Santiago Hardie, Director de la Agencia Federal de Emergencia de la Nación, indicó en TN que “el sistema de contención del fuego está preparado” para esta situación.

En las redes sociales, varios usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente. En las imágenes, se puede ver una columna de humo de varios metros y un incendio de gran magnitud.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Bullrich quiere llevarse cuatro senadores peronistas y el bloque enfrenta su crisis más profunda desde 1983

La ministra quiere acercar a los peronistas díscolos del norte. El santiagueño Zamora ya avisó que armará su propio bloque. Dudas con la salteña...

4 días ago

NOTICIAS

Una estrella que no debió pintarse: Milagros y el grito vial de Padres en la Ruta

La agrupación ciudadana de Padres en la Ruta acompañó a los padres y familiares de Milagros Belén Machuca quien perdió la vida luego de...

4 días ago

Economia

Reforma laboral: advierten que la Argentina tiene uno de los índices más altos de litigiosidad en el trabajo

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) denunció que la falta de control sobre los peritos judiciales lleva al colapso del sistema...

5 días ago

Deportes

Leandro Paredes fue visto en un boliche de cumbia tras el triunfo de Boca en el Superclásico: su curioso gesto

Tras ser una de las figuras del Xeneize en la Bombonera, el mediocampista fue al local bailable junto a su pareja, Camila Galante. Leandro...

4 días ago