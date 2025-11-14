Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Récord absoluto en la última subasta del año: más de $376 millones y más de 200 inscriptos

Published

Este viernes, se llevó adelante la última subasta del año. El evento, organizado por el Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría General de la Gobernación— puso a disposición 36 vehículos oficiales, entre camionetas, ambulancias y colectivos. La jornada concluyó con una recaudación récord de $376.650.000.

La secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, destacó la importancia del proceso: “Es un logro colectivo. Cada peso que se recauda vuelve a la ciudadanía para mejorar su calidad de vida”. En total, 250 personas se inscribieron para participar de la subasta pública, que busca optimizar el uso de los bienes del Estado y permitir que la comunidad acceda a estos vehículos.
Una vez consolidado el monto final, el gobernador Leandro Zdero definirá el destino específico de los fondos.

Resultados de subastas anteriores
Con lo recaudado en las dos subastas realizadas durante 2025, el Gobierno ya concretó:
-La compra de ambulancias destinadas a El Impenetrable.
-La adquisición de camionetas para el programa Ñachec.
-La compra de 2.000 ventiladores industriales para establecimientos educativos de toda la provincia.
-(en marcha) la refacción del Centro Comunitario de Villa Río Negro, que recibe a más de 150 personas por día.
Meiriño remarcó que esta modalidad llegó para quedarse: “La metodología de este gobierno es realizar subastas participativas, abiertas a todos los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a ser parte de estos procesos”.
Además, sostuvo que el objetivo es seguir ordenando el patrimonio provincial: “Todavía hay muchos vehículos que pueden ingresar a este sistema. Vamos a continuar buscando mecanismos para seguir organizando el parque automotor”, concluyó.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Bullrich quiere llevarse cuatro senadores peronistas y el bloque enfrenta su crisis más profunda desde 1983

La ministra quiere acercar a los peronistas díscolos del norte. El santiagueño Zamora ya avisó que armará su propio bloque. Dudas con la salteña...

4 días ago

NOTICIAS

Una estrella que no debió pintarse: Milagros y el grito vial de Padres en la Ruta

La agrupación ciudadana de Padres en la Ruta acompañó a los padres y familiares de Milagros Belén Machuca quien perdió la vida luego de...

4 días ago

Economia

Reforma laboral: advierten que la Argentina tiene uno de los índices más altos de litigiosidad en el trabajo

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) denunció que la falta de control sobre los peritos judiciales lleva al colapso del sistema...

5 días ago

Deportes

Leandro Paredes fue visto en un boliche de cumbia tras el triunfo de Boca en el Superclásico: su curioso gesto

Tras ser una de las figuras del Xeneize en la Bombonera, el mediocampista fue al local bailable junto a su pareja, Camila Galante. Leandro...

4 días ago