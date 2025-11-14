Rastrillaje judicial por Acai: allanan dos domicilios en El Espinillo por la desaparición de la yaguareté

Las investigaciones avanzan tras la pérdida de contacto con el ejemplar reinsertado en octubre. Secuestran celulares y un arma de fuego en un operativo ordenado por la Justicia Federal.

La División de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli llevó adelante este jueves un operativo clave en el marco de la causa que investiga la desaparición de Acai, una yaguareté reinsertada en El Impenetrable chaqueño el pasado 4 de octubre, y cuyo último registro por radiocollar se produjo el 25 de ese mes.

La medida obedeció a una orden de allanamiento librada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad, en el contexto de la causa por presunta infracción a la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

El primer procedimiento se realizó en el domicilio de Elio Alejandro González, de 29 años, en el paraje Manantiales de El Espinillo. Allí, el personal policial secuestró dos teléfonos celulares —que serán peritados en busca de información relevante para la causa— y un revólver calibre .22, marca Pasper, sin cartuchos, considerado de interés para la investigación.

De manera simultánea, se allanó la vivienda de Estanilada Luna, de 81 años, residente en la misma zona, aunque en este caso la requisa arrojó resultado negativo. Por el momento, y según dispuso el fiscal interviniente, no se adoptaron medidas judiciales contra las personas involucradas.

El operativo contó con la intervención de personal de la Comisaría de El Espinillo, el Departamento 911, el Departamento de Seguridad Rural, y equipos de Investigaciones Complejas de Roque Sáenz Peña y General San Martín. El servicio fue supervisado por el jefe del Departamento de Investigaciones Complejas Interior, comisario principal Ramón Darío Romero, y el jefe de Técnica y Estrategia Interior, comisario principal Fabián Enrique Ayala. Las autoridades confirmaron que las tareas investigativas continúan.