NOTICIAS

Marcha del orgullo en Corrientes: Lugar de encuentro en el Puente General Belgrano

Published

|Bajo el lema “Desde el norte y con furia existimos y resistimos”, la costanera se llenará de color. Recaudan donaciones para un centro barrial.

 

La 14° Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ de Corrientes ya se acerca y tiene como fecha este sábado 15 de noviembre. El lugar de encuentro será el puente General Manuel Belgrano a las 17, con destino al Anfiteatro José Hernandez frente a la costanera correntina. Los presentes podrán llevar donaciones para el centro barrial Vientos de Libertad y Disidencias.

¿Cómo será el recorrido?

Bajo el lema “Desde el norte y con furia existimos y resistimos”, este sábado los colores coparán la costanera correntina. La concentración será a las 17 en la explanada del puente General Manuel Belgrano. La marcha comenzará a las 18 con un recorrido por las orillas del Paraná por la Costanera avenida General San Martín hasta llegar al Anfiteatro José Hernández.

 

La marcha será guiada por la batuquedesidente que sonará con fuerza dando ritmo a la tarde. Al llegar los estarán esperando una fila de feriantes y en el escenario artistas para deslumbrar con diferentes propuestas artísticas.

 

Recaudación de fondos

En el encuentro se recaudarán fondos destinados al centro barrial Vientos de Libertad y Disidencias en el barrio La Vizcacha. Se recibirán artículos de limpieza e higiene personal, ropas para el verano, zapatillas y ojotas.

“Tu colaboración ayudará mucho a nuestro centro barrial, donde se acompaña a chicas trans y donde se abordan las problemáticas del consumo”, señalaron en un post de la Marcha del Orgullo en Corrientes.

 

