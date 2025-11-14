Connect with us

Las Breñas: incendio de una trafic en plena circulación

Published

Un vehículo utilitario se incendió este viernes por la tarde en la intersección de las calles Urquiza y 25, en Las Breñas. El hecho ocurrió alrededor de las 17:45.

Al llegar, el personal policial constató que se trataba de una Renault Trafic blanca, conducida momentos antes por un comerciante de 50 años, domiciliado en barrio Villa Tranquila. Según relató, mientras circulaba la unidad sufrió un desperfecto mecánico en la bomba de combustible, lo que provocó que el rodado comenzara a prenderse fuego. El conductor logró retirar a tiempo sus pertenencias.

No se registraron personas lesionadas.

Intervino la División Bomberos Voluntarios, a cargo del comandante Antonio Luna, quienes lograron sofocar el incendio por completo. El fiscal en turno dispuso que se labre el acta de constatación, se tome declaración testimonial al conductor y que las actuaciones sean elevadas a la instancia correspondiente.

