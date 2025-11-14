Colonia Elisa: un hombre de 77 años resultó lesionado tras un choque entre auto y moto

Un accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 11:50 en la intersección de las calles Belgrano y Martín Sosa, en Colonia Elisa. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil Volkswagen Gol Power, color negro, y una motocicleta Guerrero 100 cc.

El vehículo mayor era conducido por una mujer de 37 años, mientras que la motocicleta era guiada por un hombre de 77 años, quien resultó lesionado. Según el informe médico del nosocomio local, el motociclista presentó escoriaciones en la región temporoparietal, en ambas muñecas y golpes en la zona lumbar, por lo que se le realizaron placas complementarias. La conductora del auto no presentó lesiones.

La Fiscalía en turno ordenó la intervención de la División Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar. Más tarde, el magistrado dispuso notificar a la conductora de 37 años y la entrega del automóvil, mientras que la motocicleta fue secuestrada para avanzar con las diligencias de rigor.