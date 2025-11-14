Caso Cecilia: la deliberación del jurado continuará este sábado

La deliberación del jurado por el caso por la muerte de Cecilia Strzyzowski continuará este sábado, a partir de las 8, por disposición de la jueza Dolly Fernández.

Tras unas seis horas de debate, el jurado popular no arribó a un veredicto en el juicio contra César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, por el hecho presuntamente ocurrido el 2 de junio de 2023.

Así, la jueza Fernández resolvió un receso en la audiencia hasta este sábado, a las 8, cuando el jurado volverá a reunirse para deliberar sobre el caso.

El jurado comenzó a deliberar a las 13, luego de que la jueza técnica le diera las instrucciones finales, con todas las cuestiones que deben tener en cuenta para llegar a un veredicto unánime de culpabilidad o no culpabilidad de cada uno de los siete imputados, con todas las opciones y alternativas.