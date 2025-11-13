Connect with us

En un allanamiento, detuvieron a un hombre acusado de millonarias estafas con cheques falsos

En un operativo realizado por la División de Investigaciones Complejas Interior de Charata, se concretó la detención de un hombre de 30 años, acusado de múltiples hechos de estafa que superan los 29 millones de pesos.

El allanamiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en una calle sin nombre, entre 9 de Julio y Avenida Chaco, en la localidad de Hermoso Campo. Durante la intervención se procedió a la aprehensión del sospechoso y secuestraron un cheque por 12 millones.

Además, se secuestraron elementos de relevancia para la causa, un teléfono celular Redmi 13, un cheque por 12 millones de pesos y dos libretas con anotaciones de ventas y deudas.

El principal damnificado habría sido engañado mediante la utilización de cheques apócrifos en operaciones de compra de maquinaria agrícola y un automóvil. Finalmente el detenido quedó alojado en la Comisaría de Hermoso Campo, en la causa supuesta estafa.

 

