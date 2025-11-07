Una joven fue a cenar a un restaurant y descubrió un desagradable ingrediente en su plato

Una joven estaba disfrutando de su cena cuando se horrorizó al encontrar “un pie humano”. Impactada por el hallazgo llamó a la Policía, pero más tarde descubrió que, en realidad, se trataba de un trozo de cangrejo, cuya apariencia era muy similar.

El hecho ocurrió en Francia y se conoció después de que la propia protagonista de la historia compartiera su experiencia en TikTok, a través de la cuenta @mimabnft, y rápidamente se viralizara.

“El día que llamé a la Policía creyendo que había encontrado un pie en mi plato cuando en realidad era un cangrejo”, escribió sobre el video en el que se la ve revisar el plato con una cuchara y reaccionar de inmediato ante el hallazgo.

La joven contó que había pedido foutou, un plato tradicional africano, en un local independiente. Además, aclaró en comentarios que ella había elegido la opción “ternera”, por eso se sorprendió al encontrar el cangrejo.

La joven llamó a la Policía. (Foto: captura de video)

En el video se observa el momento en el que la chica da un salto en la silla y se aleja de la mesa con un gesto de miedo y asco. Ante la posibilidad de que el “pie” en cuestión sea la pieza clave de un crimen o de una amputación, llamó a la Policía.

Acto seguido, se ve a los uniformados rodeando el plato, inspeccionando el elemento. En su defensa, la joven aclaró que ellos también dudaron sobre el origen del misterioso trozo de carne. Lo cierto es que se trataba de un cangrejo cuya apariencia se prestaba a la confusión.

El episodio ocurrió el 31 de diciembre de 2024, pero se conoció en las últimas horas, cuando la joven decidió compartir su experiencia con los usuarios de la plataforma. Si bien la chica se tomó con humor la anécdota, cuando lo encontró se horrorizó por completo.