Quién es Agustina Robledo, la joven influencer que fue golpeada por un jubilado en Villa del Parque

Agustina Robledo, la joven de 23 años que fue golpeada por un jubilado, empezó a sumar seguidores y tener más exposición luego de que se difundiera el video de la agresión que sufrió en Villa del Parque.

Mientras avanza la investigación, cientos de usuarios comenzaron a revisar su perfil de Instagram para conocer quién es la joven que se vio envuelta en un violento episodio.

Fanática de los autos y las motos

En sus redes sociales, Agustina se muestra como una apasionada por los vehículos. No solo publica fotos con su Volkswagen Golf blanco, al que le dedica sus historias destacadas, sino que también comparte contenido manejando motos, cuatriciclos y distintos tipos de autos.

En varias publicaciones de Instagram, donde acumula más de 17 mil seguidores, se la ve en la playa con un cuatriciclo, en rutas abiertas. Su perfil también incluye imágenes de viajes y videos grabados por ella misma de picadas en la vía pública.

Agustina acumula más de 17 mil seguidores en las redes sociales. (Foto: Instagram @aguus_robledo)

La exposición después del golpe del jubilado

Tras el violento episodio registrado esta semana, Agustina comenzó a mostrar el detrás de las entrevistas que le hacen los canales de televisión. En sus historias se la ve respondiendo a periodistas y comentando la repercusión del caso.

La joven también publicó un video en el que se ve al jubilado regresando a su casa junto a su esposa. “Volvió el vecino a la casa”, escribió.

El aumento repentino de seguidores y la atención mediática la llevó a responder las críticas de “BiciBandido“, el influencer conocido por exponer infracciones de tránsito. Él compartió videos de Agustina conduciendo con una sola mano y a alta velocidad.

Ella respondió con dureza: “‘BiciBandido’ no te hagas el piola escrachándome, porque me estas likeando fotos en malla en Brasil”.

La joven muestra en sus historias el detrás de las notas televisivas. (Foto: Instagram @aguus_robledo)

Investigada por su conducta vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que le suspendió la licencia a partir de denuncias ciudadanas y videos en los que se la ve manejando mientras se graba con el celular. El organismo aclaró que la medida no tiene relación con la agresión que sufrió.

De acuerdo con lo señalado en el parte al que TN tuvo acceso, “en las redes, la conductora (por Robledo) se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora y filmándose al mismo tiempo, como si fuera un logro”.