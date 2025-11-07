Quién era Matilde López, la estudiante de la UBA que murió tras caer de un segundo piso en San Telmo

La familia de Matilda López Sanzetenea, la joven boliviana de 18 años que cayó al vacío desde un segundo piso en San Telmo y murió, exige por estas horas que la Justicia investigue el caso como un femicidio.

Las personas más cercanas a la joven apuntan al novio de la adolescente, también de 18 años, quien fue estaba en el lugar y posteriormente fue detenido.

Matilda había llegado a principios de año a Buenos Aires para estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. Pablo López, su papá, la apoyó en ese sueño que, de un momento a otro, se convirtió en una pesadilla.

El papá de la adolescente contó que su hija vivía en Buenos Aires desde febrero. Él le había conseguido alojamiento en una pensión estudiantil de Recoleta para que cursara en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Matilda López Sanzetenea, la víctima. (Foto: gentileza Clarín).

En diálogo con Clarín, detalló que a su hija no le gustó el lugar y que luego se mudó a otra, ubicada en Córdoba y Callao. Tras esa experiencia se mudó nuevamente a otra, en Defensa al 300, lugar en el que murió.

Los detalles de la muerte de Matilde

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Según el parte policial al que accedió TN, minutos después de la medianoche Matilda cayó desde el balcón del departamento N° 2 del segundo piso de un edificio ubicado sobre la calle Defensa al 300.

La trasladaron con politraumatismos craneales al Hospital Argerich y fue operada de urgencia, pero no resistió. El caso ahora está bajo investigación judicial.

Matilda junto a su padre, Pablo López. (Foto: gentileza Clarín).

El joven detenido presentaba lesiones en la espalda compatibles con arañazos.

La sospecha de la familia

El papá de Matilda contó que estaba en pareja con un joven argentino de su misma edad, a quien había conocido en Bolivia, pero que la relación estaba marcada por el control y la violencia.

“El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, relató el hombre, en diálogo con el diario Clarín.

Y lamentó: “Le dije: ‘Mati, por favor, tenés que terminar esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que ir a buscar a una morgue. Y no quiero’. Y, mirá, ahora está en una morgue”.