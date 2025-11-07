Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

La madre le reclamó que no tenía trabajo y él la apuñaló: lo detuvieron porque volvió a la casa a pedir plata

Published

El joven, de 26 años, estaba prófugo desde mayo de 2024. Lo detuvieron en Hurlingham.

Después de evadir a la Justicia durante más de un año, un joven de 26 años fue detenido en las últimas horas en Hurlingham, acusado del intento de homicidio de su propia madre en mayo de 2024.

Según reconstruyeron los investigadores, la mujer le había reprochado que no buscaba trabajo ni colaboraba con los gastos del hogar. Cansada de la situación, le advirtió que si no conseguía empleo en un plazo determinado tendría que irse de la casa. La reacción del joven a sus palabras fue desmedida y brutal.

Fuera de sí, el chico la habría golpeado hasta dejarla inconsciente y después apuñalado varias veces antes de escapar. Sin embargo, la víctima sobrevivió de milagro y lo denunció.

Un año prófugo y el “descuido” que lo delató

Tras el ataque, intervino el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de Carlos Mariano González, quien ordenó la búsqueda del sospechoso.

La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), junto al Comando Unificado de Recapturas y Evadidos (CUFRE), inició tareas de inteligencia para dar con su paradero.

Así fue como investigadores descubrieron que, durante su tiempo prófugo, el joven volvía ocasionalmente a la casa de la madre para exigirle que le diera más dinero.

La caída del agresor

El operativo final se llevó a cabo en las últimas horas en el cruce de las calles Kierman y Bell Ville, en la localidad bonaerese de Villa Tesei.

Los efectivos vigilaron la zona hasta que lo ubicaron y lo interceptaron, antes de que tuviera tiempo de escapar nuevamente.

El acusado quedó detenido a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CONSEJO MUNICIPAL

Aradas: “Hay que ordenar el Parque Tiro Federal porque cada vez está peor”

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, expresó su preocupación por el descontrol y la venta ilegal en el Parque Tiro Federal,...

5 días ago

Politica

PJ Chaco en crisis Carabajal, intendente de La Leonesa: “Capitanich es candidato a todo”

José Carabajal, intendente de La Leonesa y referente peronista, afirmó que Jorge Capitanich sigue siendo la figura máxima del PJ chaqueño, pero no el...

5 días ago

Politica

Bullrich se mostró con Cecilia Pando y repuso nombres de represores en las escuelas de policía

Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, decidió reivindicar a Ramón Falcón –asesino de obreros a principios del siglo XX– y a Alberto Villar,...

5 días ago

Diputados

“¿Quién sos para decirme qué hacer?”: diputado radical enfureció cuando le recordaron su pasado como defensor de un funcionario corrupto

Se trata de Francisco Romero Castelán, uno de los impulsores de la persecución al juez que ordenó al Gobierno entregar alimentos y agua potable...

3 días ago