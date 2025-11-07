La madre le reclamó que no tenía trabajo y él la apuñaló: lo detuvieron porque volvió a la casa a pedir plata

Después de evadir a la Justicia durante más de un año, un joven de 26 años fue detenido en las últimas horas en Hurlingham, acusado del intento de homicidio de su propia madre en mayo de 2024.

Según reconstruyeron los investigadores, la mujer le había reprochado que no buscaba trabajo ni colaboraba con los gastos del hogar. Cansada de la situación, le advirtió que si no conseguía empleo en un plazo determinado tendría que irse de la casa. La reacción del joven a sus palabras fue desmedida y brutal.

Fuera de sí, el chico la habría golpeado hasta dejarla inconsciente y después apuñalado varias veces antes de escapar. Sin embargo, la víctima sobrevivió de milagro y lo denunció.

Un año prófugo y el “descuido” que lo delató

Tras el ataque, intervino el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de Carlos Mariano González, quien ordenó la búsqueda del sospechoso.

La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), junto al Comando Unificado de Recapturas y Evadidos (CUFRE), inició tareas de inteligencia para dar con su paradero.

Así fue como investigadores descubrieron que, durante su tiempo prófugo, el joven volvía ocasionalmente a la casa de la madre para exigirle que le diera más dinero.

La caída del agresor

El operativo final se llevó a cabo en las últimas horas en el cruce de las calles Kierman y Bell Ville, en la localidad bonaerese de Villa Tesei.

Los efectivos vigilaron la zona hasta que lo ubicaron y lo interceptaron, antes de que tuviera tiempo de escapar nuevamente.

El acusado quedó detenido a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”.