La historia detrás de la impactante sanción a Leonel Pernía: los argumentos de la ACTC y una puja de poder

La entidad rectora tiene un órgano que analiza penalidades y las aplica. Qué se buscó en el caso del ex futbolista. Su descargo y alternativas para reducir la medida

Hay conmoción en el automovilismo argentino por la durísima sanción que recibió Leonel Pernía por sus insultos a la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF), que es el órgano que se encarga de las penalidades en la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Pero lo ocurrido con el ex futbolista no es un hecho aislado. Si bien se esperaba una fuerte determinación contra el Tanito, lo ocurrido se dio en medio del conflicto que atraviesa la actividad nacional.

El tandilense fue suspendido por dos años para correr en categorías fiscalizadas por la ACTC y una multa de 30 millones de pesos por la mencionada falta de respeto a la CAF. Fue en un momento en el que Leonel entendió que no estaba al aire en una entrevista con Carburando y lanzó: “la CAF me chu…”.

Esto fue luego de la última fecha del Turismo Nacional corrida en Trelew, en la que el ex lateral derecho buscó su tercera corona en la Clase 3 y, terminada su serie, explotó de furia contra Andrés Jakos, al que tomó del buzo antiflama a la altura del cuello y le dijo: “Así no se corre, pendejo, porque así me arruinas el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”.

Por su reacción contra un colega, los comisarios deportivos excluyeron de la final a Pernía, quien al no poder correr debió ceder el cetro. Aunque no guardó nada contra las autoridades: “No me sorprende, me da mucha lástima porque este deporte dejó de ser un deporte de hombres. Se empezó a convertir en un deporte en el que los que nos manejan no lo hacen con la justicia que lo tienen que hacer”, argumentó.

Leonel Pernía lo fue a buscar a Andrés Jakos en la definición del título de la Clase 3 de Turismo Nacional

Al poco tiempo llegó el exabrupto de Leo a la CAF y le aplicaron una suspensión por tiempo indeterminado hasta que se decidiera la pena definitiva. Mientras tanto, Pernía pudo seguir compitiendo en las categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), que es la entidad madre de este deporte en nuestro país y es la reconocida como rectora por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Infobae pudo averiguar que, más allá de la sanción por la falta de respeto de Pernía, el espíritu de la medida fue marcar un precedente para los otros pilotos. La CAF está integrada por tres ex corredores, Rubén Salerno, Mario Gayraud y Pablo Sala, quienes aplican desde su experiencia las determinadas sanciones. En la ACTC siempre pregonaron que la CAF es un órgano independiente a la hora de aplicar sanciones. No tienen un plazo máximo para determinar una pena y en el caso de Pernía se tomaron casi cuatro meses.

Si bien el Tanito pidió disculpas por sus expresiones, no hubo marcha atrás en darle una pena que buscó ser ejemplar y marcar un camino. “Una persona no cumple con el reglamento y se lo sanciona después. Si la sanción es mucha o poca, está a criterio de cada uno”, le indicó un referente de la ACTC a este medio, quien prefirió mantenerse en reserva. “Lo haya dicho en joda, en serio no importa, no se puede decir cualquier cosa. Acá se busca dejar un precedente para los otros pilotos”, agregó. A su vez, aclaró que ellos nada tuvieron que ver en la carrera en la que Pernía recibió tiros en su auto de Clase 3 de TN en la definición de 2023, ya que “en ese momento aún eran fiscalizados por la CDA”. Esto fue señalado por la defensa que hizo Tiago Pernía a su padre.

Ahora Leo Pernía puede apelar la medida. Ya hubo un antecedente de una fuerte sanción que luego fue reducida, pero no fue de la magnitud de la que recibió el hijo del Tano Vicente. Fue el año de suspensión y 750.000 pesos que recibió Mariano Werner para la temporada 2017, por su toque a Matías Rossi en la última fecha del TC del año anterior. La maniobra tuvo como consecuencia el retraso de Rossi, quien perdió su segundo título en la octogenaria categoría. Werner apeló y le redujeron la pena a seis eventos de un total de quince. Pero esa vez se trató de un tema entre corredores. En el caso de Pernía fue algo con la CAF.

El insulto de Leonel Pernía a la CAF

Aunque lo ocurrido con Pernía, más allá de la sanción, marca la división existente en el automovilismo nacional. Pernía venía siendo uno de los referentes de las categorías de la CDA del ACA. Al momento del hecho por el que se lo sancionó, el Tanito solo corría en el TN bajo el ala de la ACTC y explicó en una entrevista con Carburando por qué había dejado de correr en el TC: “Tuve la posibilidad y equipos que se interesaron, automáticamente Tiago (hijo) y Mariano (hermano) se tienen que bajar de lo que están corriendo, porque tenemos un solo presupuesto para los tres”.

Este jueves por la noche, Pernía hizo su descargo en un comunicado publicado en su perfil de Instagram. Aseguró que “la sanción es desmedida” y avisó que apelará la medida. “Esta situación no define quién soy. Lo que me define es el trabajo, la perseverancia y el camino recorrido”, reflexionó.

El descargo de Leonel Pernía El descargo de Leonel Pernía

Leo arrancó 2025 corriendo en el TCR South America y ganó el pasado domingo en Oberá, en la categoría que es fiscalizada por Codasur, la entidad rectora en Sudamérica y el ACA, en este caso, por haberse disputado ese evento en nuestro país. Fue acompañado por Mariano y Tiago, quienes también estarán junto a él en el TC 2000, que comenzará el 3 y 4 de mayo en el mismo escenario misionero.

¿Pernía habría recibido esta sanción si sólo estuviese corriendo bajo el ala de la ACTC? Ahora solo podrá hacerlo en las divisionales fiscalizadas por la CDA del ACA, que a su vez tiene un conflicto con la ACTC, que en las últimas dos temporadas recibió varias categorías que decidieron irse de la otra entidad rectora. Se trata de un negocio que se vio afectado por la CDA, ya que se cobra por la fiscalización, además de por la entrega de licencias médicas y deportivas que otorga la Asociación Argentina de Volantes (AAV), que es aliada a la CDA y se trata de la mutual de los corredores que se ocupa de darles cobertura médica y cuenta con un centro de alto rendimiento en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

La sanción a Leonel Pernía en un contexto de crisis institucional en el automovilismo argentino es otro cimbronazo a la actividad. No se trata solo de que uno de los mejores pilotos del país no pueda correr por una sanción. Ahora el Tanito queda como el máximo exponente entre los pilotos que corren bajo la CDA, ya que Matías Rossi correrá en el TC 2000, pero compiten en el TC.