Victoria Tolosa Paz usó el mensaje del Papa León XIV para cuestionar a Milei

(BUENOS AIRES).- «LA ECONOMÍA TIENE QUE ESTAR AL SERVICIO DE LA GENTE», sostuvo Victoria Tolosa Paz al usar el mensaje del Papa León XIV para cuestionar la política económica de Milei. El planteo contrapuso la visión papal sobre el lugar de las personas con las decisiones que Tolosa Paz atribuyó al Gobierno.

Tolosa Paz sostuvo que el principio papal no se refleja en la Argentina bajo la gestión de Milei y afirmó que los trabajadores no deben cargar con el costo de la búsqueda de ganancias. «El Papa León XIV lo dice con claridad: los trabajadores no pueden ser una variable de ajuste ni quedar subordinados a la rentabilidad de unos pocos.»

El mensaje papal planteó una relación directa entre la actividad económica y las necesidades de las personas. León XIV lo expresó así: «El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía.» La definición presenta a la persona como destinataria de la economía, no como alguien obligado a servirla.

León XIV también ubicó esa idea dentro del pensamiento social de la Iglesia y la vinculó con su predecesor León XIII. Al desarrollar esa referencia, dijo: «esta afirmación puede parecer teórica pero por el contrario constituye un punto central del pensamiento social de la iglesia ya desde mi predecesor León XIII quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral, planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia.»

Sobre esa base, Tolosa Paz cuestionó de manera directa las decisiones que atribuyó a Milei. «Milei hace exactamente lo contrario: ajusta salarios, destruye puestos de trabajo y desprotege a quienes viven de su esfuerzo.»

Victoria Tolosa Paz presentó el desacuerdo como una definición política sobre a quién se ubica en el centro de las decisiones. «Gobernar es elegir a quién se pone en el centro de las decisiones económicas.»

En el cierre, Tolosa Paz pidió que la llegada del Papa detenga lo que calificó como un daño realizado durante tres años. «Dios quiera que ocurra el milagro y la llegada de León XIV detenga el daño que han realizado en estos 3 años.»