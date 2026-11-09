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Myriam Bregman denunció la pérdida de derechos de trabajadores formales e informales

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La dirigente vinculó los mensajes de conciliación con la defensa de privilegios y cuestionó a las conducciones políticas y gremiales.

(BUENOS AIRES).- «Saben que ganaron mucho en esta etapa donde se quitaron brutalmente derechos a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales», afirmó Myriam Bregman. En su mensaje, sostuvo que algunos actores aprovechan los llamados a la conciliación para defender sus privilegios y afianzar la subordinación de las direcciones políticas y gremiales que considera cómplices.

Bregman completó su diagnóstico al señalar que la pérdida de derechos afecta tanto a trabajadores formales como informales. «Saben que ganaron mucho en esta etapa donde se quitaron brutalmente derechos a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, tantos que ya no se puede ni vender paltas en la calle.» Con la mención a la venta callejera, presentó un ejemplo concreto del alcance que atribuyó al retroceso.

Bregman incluyó referencias internacionales: «Ven los nuevos aires que recorren al mundo como en Francia, el cuestionamiento a la concentración de la riqueza, al gasto en políticas guerreristas y la bronca en las calles en países como Paraguay.» En su planteo, Francia apareció asociada a los cuestionamientos a la concentración de la riqueza y al gasto en políticas guerreristas, mientras que Paraguay quedó ligado a la bronca en las calles. Bregman presentó ambos fenómenos como parte de los nuevos aires que, según su lectura, recorren el mundo.

La furia de Myriam Bregman

Myriam Bregman también atribuyó conciencia de clase a los actores a los que aludió y sostuvo que buscan defender lo conquistado. «Tienen conciencia de clase, no pierden un minuto para ver cómo defienden lo conquistado.» Con esa caracterización, vinculó la defensa de los derechos con la decisión de preservar las conquistas alcanzadas.

Bregman sintetizó su reproche con una frase: «Estos sí que no pierden oportunidad.» Luego acusó a quienes, según ella, usan los mensajes conciliadores para proteger sus intereses: «Por eso, aprovechan todo mensaje conciliador para defender sus privilegios y también para afianzar la subordinación de las direcciones políticas y gremiales cómplices.» Así relacionó la defensa de esos privilegios con el papel de las conducciones políticas y gremiales que considera cómplices.

Bregman planteó una respuesta de rechazo a cualquier retroceso: «Ni un paso atrás, nada con los que nos quieren esclavos y en silencio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.» En esa consigna, unió la oposición a ceder con una negativa explícita a reconciliarse con quienes, según sus palabras, quieren a la gente esclava y en silencio.

Al cerrar su mensaje, Bregman resumió el desafío que, a su entender, queda por delante: «Gran desafío tenemos por delante.» La frase enlazó su llamado a defender lo conquistado con el rechazo a la pérdida de derechos y a los privilegios que cuestionó.

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