Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Un camión paraguayo volcó sobre la ruta 11 tras esquivar una motocicleta sin luces

Published

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura del kilómetro 1097, en jurisdicción de Puerto Eva Perón. El conductor, de 32 años, resultó ileso. El vehículo transportaba botellas de vidrio vacías con destino a Paraguay.

Un camión de origen paraguayo volcó durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 11 , en jurisdicción de Puerto Eva Perón. El accidente se produjo luego de que el conductor realizara una maniobra brusca para esquivar una motocicleta que circulaba sin luces.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20, a la altura del kilómetro 1097 , cuando efectivos de la Comisaría de Puerto Eva Perón fueron alertados sobre el vuelco de un camión Scania que había quedado ocupando parte de la calzada.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al conductor, un hombre de 32 años, quien explicó que debió maniobrar repentinamente para evitar impactar contra la motocicleta. Esa maniobra provocó que perdiera el control del vehículo y terminara volcando.

El camión transportaba botellas de vidrio vacías con destino a Paraguay . A pesar del impacto, el chofer no sufrió lesiones y manifestó que no necesitaba asistencia médica.

Volvó un camión en Ruta 11
Volvó un camión en Ruta 11

Operativo para ordenar el tránsito

Tras el siniestro, personal de la comisaría local y de la Policía Caminera desplegó un operativo de prevención y regulación vehicular para ordenar la circulación en el sector, debido a que el camión ocupaba parte de la ruta.

Los efectivos permanecieron en el lugar mientras aguardaban la llegada de una grúa para retirar el vehículo y liberar completamente la calzada.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Concejal de Pareja se rebela contra los recortes de Milei: “Hay que reducir el Estado, pero así no”

“No es lo mismo un achicamiento del Estado en La Matanza que en Rosales”, dijo el jefe de LLA en Punta Alta por los...

2 días ago

NOTICIAS

Cremas, cepillo de dientes y medias: así son los kits de viaje que recibieron los pasajeros del avión que lleva al Papa a Sudamérica

La periodista Elisabetta Piqué compartió un video en el que muestra los artículos que les entregaron a bordo del vuelo de ITA Airways. Hay...

4 días ago

NOTICIAS

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad de Córdoba y enviarle fotos de un arsenal

El sospechoso tiene 27 años y fue arrestado durante un operativo policial en barrio Villa Boedo. Cuenta con antecedentes penales, entre ellos por robo...

4 días ago

Politica

Qué hay detrás de la pelea entre Jorge y Mauricio Macri

La relación entre los primos atraviesa un momento pésimo y en el PRO hay temor por lo que pueda suceder en la Ciudad. El...

2 días ago