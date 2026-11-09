Un camión paraguayo volcó sobre la ruta 11 tras esquivar una motocicleta sin luces

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura del kilómetro 1097, en jurisdicción de Puerto Eva Perón. El conductor, de 32 años, resultó ileso. El vehículo transportaba botellas de vidrio vacías con destino a Paraguay.

Un camión de origen paraguayo volcó durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 11 , en jurisdicción de Puerto Eva Perón. El accidente se produjo luego de que el conductor realizara una maniobra brusca para esquivar una motocicleta que circulaba sin luces.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20, a la altura del kilómetro 1097 , cuando efectivos de la Comisaría de Puerto Eva Perón fueron alertados sobre el vuelco de un camión Scania que había quedado ocupando parte de la calzada.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al conductor, un hombre de 32 años, quien explicó que debió maniobrar repentinamente para evitar impactar contra la motocicleta. Esa maniobra provocó que perdiera el control del vehículo y terminara volcando.

El camión transportaba botellas de vidrio vacías con destino a Paraguay . A pesar del impacto, el chofer no sufrió lesiones y manifestó que no necesitaba asistencia médica.

Operativo para ordenar el tránsito

Tras el siniestro, personal de la comisaría local y de la Policía Caminera desplegó un operativo de prevención y regulación vehicular para ordenar la circulación en el sector, debido a que el camión ocupaba parte de la ruta.

Los efectivos permanecieron en el lugar mientras aguardaban la llegada de una grúa para retirar el vehículo y liberar completamente la calzada.