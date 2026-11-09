Axel Kicillof: «El Papa está conectado con la realidad del país»

(BUENOS AIRES).- «Como dijo el Papa León, el progreso de una nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad», escribió Axel Kicillof en una publicación sobre la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El gobernador bonaerense tuvo un breve encuentro con el pontífice el lunes 9 de noviembre, durante su visita a la institución.

En la recepción, Kicillof le dijo al pontífice: «Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre». La comitiva bonaerense incluyó a su esposa, Soledad Querehilac, y a funcionarios provinciales y municipales. León XIV le obsequió dos medallas al gobernador y a su esposa; Kicillof le entregó un mate bordó con su nombre grabado, presentado dentro de una caja de madera que llevaba el nombre del pontífice. El diputado provincial Mariano Cascallares, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, también le regaló un cuadro con una estampilla del corazón de Don Orione, emitida en una edición limitada por el Correo Argentino para el 150° aniversario del nacimiento del religioso.

El Pequeño Cottolengo Don Orione alberga a más de 400 personas con discapacidad en 14 hogares distribuidos en un terreno de unas 50 hectáreas. Tras el saludo protocolar, León XIV ingresó al predio para cumplir con la agenda prevista junto a residentes, trabajadores, familiares y voluntarios. En la capilla, que conserva la reliquia del corazón de San Luis Orione, el pontífice recordó la caridad como eje de la obra del fundador y evocó una de sus frases: «La caridad salvará al mundo». San Juan Pablo II había definido a Orione en su canonización, celebrada en 2004, como un «estratega de la caridad» y sostuvo que su corazón «no conoció confines» porque estaba «dilatado por la caridad de Cristo».

En una publicación en redes sociales, Axel Kicillof agradeció la visita y escribió: «Como dijo el Papa León, el progreso de una nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. Gracias por visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione». Durante la actividad oficial del pontífice, el gobernador y la comitiva siguieron la transmisión del Vaticano desde un salón contiguo. Al finalizar, Kicillof saludó a sacerdotes y residentes del Cottolengo, y algunos funcionarios también pasaron por la iglesia donde León había desarrollado su actividad oficial.

Cristina Álvarez Rodríguez describió la emoción que sintió durante el encuentro: «Nos emocionamos mucho con los testimonios y con la palabra del Papa. Había un clima de mucha atención y alegría en toda la gente del Cottolengo». Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, también habló de la recepción: «Fue un momento muy cálido y emocionante. En momentos así se toma dimensión de lo que significa un Papa y el lugar elegido por la Iglesia para su actividad fue el apropiado. El trabajo que se hace acá adentro es impresionante».

Larroque pidió que la visita de León XIV fuera «un punto de inflexión y encuentro». También planteó que el encuentro debía abrir una reflexión dentro de su fuerza política y entre los distintos sectores: «Esto tiene que ser un antes y un después para nosotros también como fuerza política. Esperemos que todos los sectores podamos reflexionar, en lugar de poner la culpa afuera o en el otro».

La agenda del gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, se trasladaba a la misa que León XIV encabezaría en Luján, para la que se preveía un operativo con 11.365 efectivos policiales y más de 10.000 voluntarios identificados con remeras amarillas. Los policías tendrían a su cargo el orden público y la custodia del perímetro, mientras que los voluntarios asistirían a los peregrinos. El esquema contemplaba 85 puntos de asistencia integral: 51 postas de cuidado y socorrismo, con carpas eucarísticas y módulos sanitarios con baños públicos, y 34 puestos de hidratación. El tránsito vehicular quedaría totalmente restringido desde las 12 del martes 10 de noviembre, con estacionamientos en los siete accesos principales y recorridos a pie de entre tres y 8,5 kilómetros hasta el santuario.