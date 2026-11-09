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POLICIALES

Detuvieron a un hombre por una denuncia de abuso sexual contra una niña de 12 años

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La investigación comenzó a partir de la denuncia de una familiar de la adolescente. El sospechoso, de 27 años, fue localizado y detenido este lunes en Resistencia por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N° 15.

Un hombre de 27 años fue detenido este lunes en Resistencia , en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales reiterados contra una adolescente de 12 años . Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido durante varios años en una vivienda del barrio Carpincho Macho y en un contexto de vínculo familiar.

La investigación se inició luego de que una familiar de la víctima radicara una denuncia ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género. De acuerdo con la información policial, la adolescente habría relatado situaciones de abuso que se habrían prolongado en el tiempo.

A partir de la denuncia, efectivos policiales realizaron distintas tareas investigativas para localizar al hombre señalado en la causa.

El procedimiento se concretó este lunes, alrededor de las 12, en inmediaciones de calle Tapir al 2500. Allí, los agentes identificaron al sospechoso y lo trasladaron inicialmente a Sanidad Policial para cumplir con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 15 , a cargo de la doctora Candela Valdez, dispuso la aprehensión del hombre.

Una vez finalizadas las actuaciones, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta Metropolitana por razones de jurisdicción.

La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. El hombre está señalado en una investigación por presuntos abusos sexuales y su situación deberá resolverse en el ámbito judicial.

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