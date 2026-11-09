Científicos alertan que el cambio climático provocará olas de calor más intensas y prolongadas

Una investigación en Nature Communications proyecta episodios de temperaturas extremas muy superiores a los registros computados entre 2010 y 2023. Según las simulaciones atmosféricas, estos fenómenos dejarán severos perjuicios para la población, las infraestructuras y los ecosistemas

Un estudio dirigido por Philipp Aglas-Leitner, investigador de la Universidad Libre de Berlín, advierte que las olas de calor del futuro podrían superar con amplitud a las registradas entre 2010 y 2023. Según el análisis, estos episodios podrían durar más, abarcar superficies mayores y acumular más días con temperaturas inusuales.

La investigación fue publicada en Nature Communications con el título «Las recientes olas de calor extremas no son rival para los eventos futuros». El trabajo comparó episodios ocurridos en los últimos años con proyecciones climáticas para el período 2020-2100. La conclusión se repitió en los distintos modelos usados y en todos los escenarios de emisiones examinados: muchas de las olas de calor futuras serían más graves que los casos extremos recientes.

En términos simples, el estudio señala que una ola de calor no se mide solo por el día en que hace más calor. También importa cuántos días se prolonga, qué territorio alcanza y cuánto calor se concentra durante todo el episodio. Esos elementos fueron parte de la comparación entre los eventos ya observados y las simulaciones sobre el clima de las próximas décadas.

El equipo revisó 22 episodios ocurridos en siete regiones del mundo

Los investigadores analizaron 22 olas de calor excepcionales entre 2010 y 2023. Los casos correspondieron a Europa, Australia, China, India y Pakistán, el norte de África, Oriente Medio y Sudamérica. La selección permitió revisar fenómenos de distintas partes del mundo durante un período de 14 años.

Los modelos arrojaron resultados similares en todos los escenarios examinados, desde recortes severos hasta niveles elevados de emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae) Los modelos arrojaron resultados similares en todos los escenarios examinados, desde recortes severos hasta niveles elevados de emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el equipo examinó con mayor detalle nueve olas de calor que ocurrieron entre 2015 y 2023. Para cada una, revisó su duración, el área afectada, la temperatura media, la temperatura máxima y el calor acumulado. De ese modo, no se limitaron a identificar un valor máximo de temperatura en una ciudad o en un día concreto.

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Los autores usaron dos bases de datos independientes, Berkeley Earth y ERA5, para estudiar los 22 casos. Después, emplearon varios modelos climáticos internacionales de los proyectos CMIP5 y CMIP6. Con esas herramientas calcularon posibles situaciones hasta 2100.

Los escenarios contemplaron desde recortes grandes de emisiones hasta niveles altos y muy altos de emisiones. También tomaron en cuenta distintos grados de calentamiento global. Aun con esas diferencias, el resultado general fue similar: una parte importante de las futuras olas de calor superaría los episodios excepcionales registrados recientemente.

Los modelos anticipan olas de calor más largas, extensas e intensas

“Los resultados demuestran un patrón claro en los distintos conjuntos de modelos climáticos y escenarios de emisiones: una proporción sustancial de las futuras olas de calor supera los eventos excepcionales de la experiencia reciente”, afirmó Aglas-Leitner, primer autor del estudio.

El investigador Philipp Aglas-Leitner advirtió sobre el impacto del calor extremo en la salud de las personas, la infraestructura y los ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae) El investigador Philipp Aglas-Leitner advirtió sobre el impacto del calor extremo en la salud de las personas, la infraestructura y los ecosistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador trabaja en los departamentos de Física y de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín. De acuerdo con su explicación, los próximos episodios podrían extenderse durante más tiempo, llegar a áreas más grandes, alcanzar mayor intensidad y acumular más calor que los eventos ya conocidos.

“Los eventos observados recientemente se ven superados por un margen considerable, sobre todo hacia finales del siglo XXI”, añadió. Esa diferencia, según el trabajo, se notaría con más fuerza en las olas de calor de mayor intensidad.

El estudio indica que, en muchas de las regiones revisadas, estos episodios más extremos serían mucho más frecuentes entre 2015 y 2054. Para el período comprendido entre 2060 y 2099, la mayoría de los modelos prevé al menos una ola de calor excepcional por año en muchas de esas regiones.

En Europa, las proyecciones muestran que algunas olas de calor futuras podrían durar varios meses y abarcar una parte importante del continente. Para llegar a ese resultado, los investigadores compararon la extensión de las zonas afectadas, la duración de cada episodio y el calor acumulado con las simulaciones del futuro.

Las proyecciones para Europa indican que algunos eventos futuros podrían extenderse durante varios meses y abarcar gran parte del continente. (Imagen Ilustrativa Infobae) Las proyecciones para Europa indican que algunos eventos futuros podrían extenderse durante varios meses y abarcar gran parte del continente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advierte sobre consecuencias para personas y ecosistemas

“Nuestros resultados demuestran claramente que muchas de las olas de calor extremas que hemos experimentado en los últimos años podrían ser superadas por las del futuro”, indicó Aglas-Leitner. El investigador sostuvo que ese panorama puede tener consecuencias para la salud de las personas, las infraestructuras y los ecosistemas.

El estudio no se refiere únicamente a que aumenten las temperaturas máximas. También plantea que los eventos pueden durar más, cubrir territorios más amplios y sumar mayor cantidad de calor. Por esa razón, la comparación incluyó varias medidas para definir el alcance de cada ola de calor.

Aglas-Leitner afirmó, además, que incluso las metas exigentes para reducir las emisiones ofrecerían una protección limitada. Según dijo, sin reducciones sustanciales de emisiones y medidas de adaptación frente al cambio climático, gran parte del siglo XXI estará marcada por olas de calor que superarán ampliamente las registradas en los últimos años.