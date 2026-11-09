Rodolfo Aguiar habló del mensaje de León XIV en la UCA: «Puso en evidencia al Gobierno»

El titular de ATE a nivel nacional cuestionó el rumbo económico y laboral del Ejecutivo tras el encuentro del pontífice con dirigentes sindicales en la UCA.

Tal como estaba previsto, este lunes por la tarde, el Papa León XIV brindó un mensaje en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde hubo una gran participación de dirigentes sindicales. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, explicó que el mensaje del santo padre “deja en evidencia” al Gobierno de Javier Milei

“El mensaje del Papa en la UCA puso en evidencia al Gobierno y los empresarios por su cultura del desastre. Desafió al sindicalismo y a la oposición a asumir su verdadero rol”, comentó el dirigente gremial en su cuenta de X.

Luego, Aguiar siguió en la misma tónica, cuestionando al Ejecutivo libertario y hablando de que después de la visita del Sumo Pontífice, el país será otro. “Nadie se puede hacer el distraído. La visita de @Pontifex_es es un duro golpe para el gobierno nacional, después de su visita será una Argentina distinta”, acotó.

Rodolfo Aguiar le pide a Javier Milei que frene el “ajuste”

En su posteo, Aguiar admitió que en el mensaje del Papa León XIV, se ha descrito los problemas que vive el país en la gestión de Milei, a quien le pidió al Gobierno nacional “tomar nota y frenar definitivamente el ajuste. El Presidente le quiso enseñar teología al Papa y terminó recibiendo una clase de política”.

A su vez, el titular de ATE a nivel nacional cuestionó la reforma laboral que aplica el gobierno y el modelo económico de Luis Caputo. “Es el gobierno el que debe intervenir en favor de los más débiles en la relación laboral, algunos resaltan la idea de tender puentes, pero los puentes no son para dialogar con este modelo económico y social que impusieron Milei y Caputo”, puntualizó.

Además de Aguiar, en la reunión del Papa con dirigentes sindicales y sociales en la UCA, hubo presencia de funcionarios del Gobierno, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La cena de los obispos que tendrá León XIV

Luego de su discurso en la sede de la UCA, el Papa León XIV se prepara para su última actividad de este lunes 9 de noviembre, que es la cena con los obispos en el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, prevista para las 19.45.

Esta jornada comenzó muy ajetreada para el Santo Padre, ya que brindó una misa en la avenida del Libertad ante cerca de dos millones de personas, según el conteo de las autoridades de gobierno.